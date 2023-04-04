Украинские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться (ВИДЕО)



















Звездный исполнитель Валерий Меладзе теперь находится на отдыхе в Куршевеле. Именно на этом курорте его "поймали" представители медиа "Украинская правда" и стали задавать вопросы о войне в Украине.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

"Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия бомбит Украину?" – спросил у Меладзе украинский репортер.

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Но певец испугался высказать свое мнение на камеру. Однако представитель СМИ продолжал повторять свои неудобные для певца вопросы. В это время Валерий Шотович отозвал репортера подальше от камер с репликой: "Идемте, я вам все расскажу".

Репортер удалился с ним, при этом операторы продолжили их снимать. После этого старший сын исполнителя Константин пытался прикрыть отца от камеры, а жена Меладзе – Альбина Джанабаева – пыталась увести его от репортеров, также закрывая собой.

Важно, что в Куршевеле отдыхала и супруга одного из заместителей министра обороны России Сергея Шойгу. Светлана Иванова совершала прогулку по Куршевелю в штанах, кофте и шубе. Еще у россиянки была в руках сумочка Hermes, стоимость которой начинается от 8 тысяч долларов (более 294 тысяч гривен).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России хотят лишить гражданства Меладзе . Российские политики создали инициативу, по которой предлагают отменить гражданство и аннулировать все другие государственные награды для певца Валерия Меладзе из-за его ответа на лозунг "Слава Украине". Российские политики член Совета Федерации Елена Афанасьева и депутат Государственной думы Сергей Миронов 2 января выступили с призывом лишить Меладзе гражданства Российской Федерации. Главной причиной такого решения называют то, что российский певец сказал "Героям славы".