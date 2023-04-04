logo

BTC/USD

28187.07

ETH/USD

1867.92

LTC/USD

93.00

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Украинские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться (ВИДЕО)

Меладзе побоялся открыто говорить о войне

сегодня, 22:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева








Звездный исполнитель Валерий Меладзе теперь находится на отдыхе в Куршевеле. Именно на этом курорте его "поймали" представители медиа "Украинская правда" и стали задавать вопросы о войне в Украине.

Украинские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться (ВИДЕО)

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

"Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия бомбит Украину?" – спросил у Меладзе украинский репортер.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Но певец испугался высказать свое мнение на камеру. Однако представитель СМИ продолжал повторять свои неудобные для певца вопросы. В это время Валерий Шотович отозвал репортера подальше от камер с репликой: "Идемте, я вам все расскажу".

Репортер удалился с ним, при этом операторы продолжили их снимать. После этого старший сын исполнителя Константин пытался прикрыть отца от камеры, а жена Меладзе – Альбина Джанабаева – пыталась увести его от репортеров, также закрывая собой.

Важно, что в Куршевеле отдыхала и супруга одного из заместителей министра обороны России Сергея Шойгу. Светлана Иванова совершала прогулку по Куршевелю в штанах, кофте и шубе. Еще у россиянки была в руках сумочка Hermes, стоимость которой начинается от 8 тысяч долларов (более 294 тысяч гривен).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России хотят лишить гражданства Меладзе . Российские политики создали инициативу, по которой предлагают отменить гражданство и аннулировать все другие государственные награды для певца Валерия Меладзе из-за его ответа на лозунг "Слава Украине". Российские политики член Совета Федерации Елена Афанасьева и депутат Государственной думы Сергей Миронов 2 января выступили с призывом лишить Меладзе гражданства Российской Федерации. Главной причиной такого решения называют то, что российский певец сказал "Героям славы".


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!