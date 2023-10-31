Украинский "Холостяк" ответил, пойдет ли воевать, если получит повестку

Популярный ведущий ТВ и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, что уже разбежался с Дашей Квитковой, искренне ответил, пойдет ли в армию, чтобы бороться с русскими захватчиками. При этом телеведущий сказал, что до сих пор повестки не получал.

Никита Добрынин (фото из открытых источников)

Он не исключает, что ему предстоит идти воевать. Как он утверждает, выбора не осталось, и все ребята должны взять в руки оружие.

При этом Добрынин говорит, что у него есть определенные проблемы с состоянием здоровья, однако не будет выискивать справки, чтобы таким образом не быть мобилизованным.

"Я не буду делать справку об инвалидности, хотя у меня есть определенные проблемы со здоровьем, и мама — врач, но она нет... вряд ли из-за нее можно было бы. Я бы это специально ни в коем случае не стал делать .Чтобы придумать себе болезни? Нет", — заявляет телеведущий.

Еще Никита рассказал, что теперь на линии фронта сражается его двоюродный брат, которого "Холостяк" во всем поддерживает, берясь за организацию сбора денег для приобретения военным всего необходимого.

"Пока я его поддержка. Когда он пошел служить, то нужно было резко собрать 54 тысячи гривен за один день, чтобы снабдить его бронежилетом, каской, очками. Также собираю донаты", — завершил телеведущий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известном актере пришла повестка . Актер Тарас Цымбалюк сообщил, что ему пришла повестка. Такое известие его не радует, потому что он не военный специалист. Как он утверждает, пошел бы защищать свою страну, если бы что-то умел.

Также актер заявил, что уверенно воспринял бы это известие, когда был уверен, что сначала он будет учиться, а позже его отправят на линию огня. Но сразу оказаться на передовой, не имея никакой подготовки, как он утверждает, треш .

