Украинский исполнитель заявил, что не перестанет петь свои русскоязычные хиты

Украинский исполнитель ALEKSEEV ответил о дальнейшем будущем собственных русскоязычных хитов. Он подчеркнул, что не будет делать их перевод на украинский и говорит, что и дальше будет петь их во время своих выступлений, потому что за последнее время они приобрели новый смысл. Об этом он заявил, отвечая на вопросы телевизионщиков UA24 .

ALEKSEEV (фото из открытых источников)

"С этого момента песни на русском языке я уже писать не буду. Но те композиции, которые полюбила многомиллионная публика, которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих местах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, не поддерживающие войну ...У меня много популярных песен на русском языке и отказываться от них я не буду", – рассказал исполнитель.

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В качестве примера он привел свои цитаты из хитов "убей меня потом, но только не сейчас" из песни "Пьяное солнце", или "они думали, мы упадём, океанами стали" и подытожил, что эти строки имеют новый смысл для слушателей, и они желают слушать их снова и снова.

"Я думаю, вопросов по этому поводу ни у кого не будет, потому что все знают, какую сторону я занял в этой войне", — подытожил украинский исполнитель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что София Ротару "послала" россиян в Дубае. Звездная исполнительница София Ротару отказалась выступить на корпоративе для россиян в Дубае, хотя они предлагали сумасшедшую сумму гонорара. .По словам российской модели Анны Калашниковой, на которую ссылаются российские СМИ, звезды называли крупную сумму — 100 тысяч евро за то, чтобы она спела, однако Ротару не согласилась. Как говорит Калашникова, звезда очень переживает за войну в своей стране и потому не может собраться.