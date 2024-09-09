Украинский комик ответил на хейт: “Никогда не уклонялся”

В центре внимания общественности снова оказался Владимир Жогло, звезда "Варьяты шоу". Ведущий и юморист рассказал, удалось ли обновить военные данные и как он относится к критике в свой адрес.

Жогло заявил о готовности защищать Украину

Украинский комик Владимир Жогло, известный своими выступлениями в проекте "Варьяты шоу", столкнулся с волной критики в интернете, где его обвиняли в уклонении от службы в армии. Однако Жогло не только опроверг эти обвинения, но и подтвердил свою готовность к защите Украины, сообщив о недавнем визите в военкомат, где он добровольно обновил свои данные.

"ВВК пройдена дважды. Данные обновлены. У меня на руках военный учетный документ и все остальные. Никогда не уклонялся. Пошел в военкомат добровольно", — добавил Владимир.

Кроме того, Владимир Жогло подчеркнул, что не считает нужным оправдываться за свою деятельность, поскольку каждый шаг, который он предпринимает, направлен на поддержку Украины.

"Я считаю, что такие комментарии справедливы, потому что это человеческая боль. Многие потеряли кого-то, из семьи, из близких. У меня один из лучших друзей сейчас воюет в штурмовой бригаде. Я считаю, что это справедливый упрек. Люди имеют на это право, не могу их ограничить. И наверняка, что многие из них переживают тяжелую боль. И публичные рыла, такие как у меня, когда люди видят их, а они еще веселятся, то их это бесит. Возникает логичный вопрос: "Почему он там, а не кто-то другой?". Все, что я скажу, будут воспринимать как оправдание. У нас есть культурные деятели, которые позволяют себе говорить: "Я эффективнее здесь, я не для этого, надо лечиться в Германии", — отметил Жогло.

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