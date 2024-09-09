Украинский комик ответил на хейт: “Никогда не уклонялся”

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Черновалова Кристина
В центре внимания общественности снова оказался Владимир Жогло, звезда "Варьяты шоу". Ведущий и юморист рассказал, удалось ли обновить военные данные и как он относится к критике в свой адрес.
Жогло заявил о готовности защищать Украину
Украинский комик Владимир Жогло, известный своими выступлениями в проекте "Варьяты шоу", столкнулся с волной критики в интернете, где его обвиняли в уклонении от службы в армии. Однако Жогло не только опроверг эти обвинения, но и подтвердил свою готовность к защите Украины, сообщив о недавнем визите в военкомат, где он добровольно обновил свои данные.
Кроме того, Владимир Жогло подчеркнул, что не считает нужным оправдываться за свою деятельность, поскольку каждый шаг, который он предпринимает, направлен на поддержку Украины.
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