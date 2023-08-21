Украинский певец и военный жестко раскритиковал сбежавших из Украины мужчин

Исполнитель из Украины, один из участников группы O. Torvald и военный ВСУ Женя Галич возмущается поступком украинцев, которые спасаются бегством из Украины во время полномасштабного военного вторжения. Отвечая на вопрос ведущего программы Антиподы, певец прояснил свои слова и утверждает, что он справедливо критикует только тех сограждан, которые пересекли границу, нарушив процедуру выезда.

Женя Галич (фото из открытых источников)

"Те, кто законно уехал — их выбор, не осуждаю. Могли бояться, могли переживать, могло все что угодно. Надеюсь, что вы там находите возможность помогать Украине. Если у вас есть возможность там зарабатывать, донатить, помогать, выходить на митинги, показывать, что в стране все еще идет война – это для тех мужчин, которые законно выехали за границу", – сказал офицер ВСУ.

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Однако поступки всех других сограждан, сбежавших и нарушивших требования закона, Женя Галич осудил. Он недолго подбирал слова и обозначил:

"Все остальные мутившиеся, которые давали взятки, проезжавшие в багажниках, мутившие себе левые справки обо всей этой истории — вы кончены".

Как продолжил певец, ушедшие на нарушение закона украинцы должны нести административную ответственность. Именно выше перечисленных беглецов нужно приказывать.

"Входящий билет дороже выходного должен быть. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже", — подытожил артист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что юморист неудачно оправдал мужчин, которые сбежали из Украины и попал в скандал. Один из победителей шоу "Холостячка" Александр Эллерт захотел найти оправдание поступкам сильной половины, бежавшим из родной страны с началом военного вторжения, но это у него не получилось.