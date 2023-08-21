Украинский певец и военный жестко раскритиковал сбежавших из Украины мужчин

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Исполнитель из Украины, один из участников группы O. Torvald и военный ВСУ Женя Галич возмущается поступком украинцев, которые спасаются бегством из Украины во время полномасштабного военного вторжения. Отвечая на вопрос ведущего программы Антиподы, певец прояснил свои слова и утверждает, что он справедливо критикует только тех сограждан, которые пересекли границу, нарушив процедуру выезда.
Женя Галич (фото из открытых источников)
"Те, кто законно уехал — их выбор, не осуждаю. Могли бояться, могли переживать, могло все что угодно. Надеюсь, что вы там находите возможность помогать Украине. Если у вас есть возможность там зарабатывать, донатить, помогать, выходить на митинги, показывать, что в стране все еще идет война – это для тех мужчин, которые законно выехали за границу", – сказал офицер ВСУ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Однако поступки всех других сограждан, сбежавших и нарушивших требования закона, Женя Галич осудил. Он недолго подбирал слова и обозначил:
"Все остальные мутившиеся, которые давали взятки, проезжавшие в багажниках, мутившие себе левые справки обо всей этой истории — вы кончены".
Как продолжил певец, ушедшие на нарушение закона украинцы должны нести административную ответственность. Именно выше перечисленных беглецов нужно приказывать.
"Входящий билет дороже выходного должен быть. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже", — подытожил артист.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что юморист неудачно оправдал мужчин, которые сбежали из Украины и попал в скандал. Один из победителей шоу "Холостячка" Александр Эллерт захотел найти оправдание поступкам сильной половины, бежавшим из родной страны с началом военного вторжения, но это у него не получилось.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 21:41
Прагнете щоб хтось за вас воював, а користуватись хто буде всім цим що ви набудували? Ви всі відомі: Луценко Сенцов Ярош В'ятрович так всю війну і пройдете ховаючись за спинами менш відомих. Потім будете ламати через коліна звільнених, відроджувати НКВД для цього. Обов'язок є і у КНДР і у комуністів був. Люди самі повинні вирішувати чи їм захищати себе і свої сім'ї, чи тих, кому не вистачає територій де люди мають вже своє життя. Ми не ФРН куди прагнули мешканці НДР. Ми навпаки НДР яка прагне примусити підкорятись ФРН. Або КНДР яка хоче підкорити Південну Корею.