Украинский певец нашел отговорку, чтобы избежать службы в ВСУ

Украинский певец Julik, настоящее имя которого Назарий Гук, выразил серьезные опасения по поводу своей возможной мобилизации. Исполнитель поделился, что обновил свои данные в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию, однако не считает себя подходящим кандидатом для службы на фронте из-за проблем со зрением и отсутствия необходимых навыков.

Julik о страхе получить повестку и мобилизации артистов

“Я не считаю себя тем человеком, который умеет воевать, держать оружие. Во-первых, я понимаю, что я слепой, не дай Бог что-то с очками... У меня плохое зрение, где-то минус 5. Не умею я этого. Ну если придется, тогда поеду. Но надеюсь, что люди толковые и понимают, что я там только мешать буду” – сказал Julik.

Артист также отметил, что его друзья-военные и защитники, для которых он не раз выступал, согласны с тем, что его присутствие на фронте может стать скорее обузой, чем помощью. Кроме того, артист уверен, что каждый должен заниматься тем, к чему он морально и психологически готов.

“Я за то, чтобы каждый делал то, что умеет или то, к чему психологически готов. Я не могу быть уверен в своей психике, что я туда приду и буду делать то, что мне прикажут. Разные случаи бывают. Бывало, что ребята расстреливали побратимов, потому что боялись и т.д. Я наверное нет, я просто упаду в обморок и всё”, — рассказал он.

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