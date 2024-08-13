Украинский певец нашел отговорку, чтобы избежать службы в ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Украинский певец Julik, настоящее имя которого Назарий Гук, выразил серьезные опасения по поводу своей возможной мобилизации. Исполнитель поделился, что обновил свои данные в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию, однако не считает себя подходящим кандидатом для службы на фронте из-за проблем со зрением и отсутствия необходимых навыков.
Julik о страхе получить повестку и мобилизации артистов
Артист также отметил, что его друзья-военные и защитники, для которых он не раз выступал, согласны с тем, что его присутствие на фронте может стать скорее обузой, чем помощью. Кроме того, артист уверен, что каждый должен заниматься тем, к чему он морально и психологически готов.
Читайте также на портале “Комментарии” — Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что готов мобилизоваться в ряды ВСУ, если в стране изменят законодательство и отменят отсрочку для многодетных отцов. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".
Новости