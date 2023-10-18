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Украинский певец показал роскошную жизнь за границей и спел на русском (ВИДЕО)

Кензов снял клип на острове во время войны в родной Украине

18 октября 2023, 23:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинская звезда Олег Кензов, ставший известным после участия в шоу "Х-фактор" и песни "Обстановка по кайфу", представил новый трек на русском языке "Я целую твои щеки".

Украинский певец показал роскошную жизнь за границей и спел на русском (ВИДЕО)

Олег Кензов (фото из открытых источников)

Известно, что клип к этой песне он снял за границей, место съемок – роскошная яхта. Поэтому обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов задает вопрос, как Кензов получил разрешение на выезд.


"У меня вопрос к тем, кто дает разрешение на выезды. Вы даете разрешение Кензову выехать на Бали, или где он там снимал клип, показать роскошную жизнь, работать на российскую аудиторию. Я же понимаю, для чего Кензову петь на русском. Это не о патриотизм и не о том, чтобы усидеть на двух стульях.Это история о том, как иногда бросать в ваши ротики продукт на украинском языке, но какие-то чеченцы не будут слушать его украинские песни, поэтому он под шумок выпустил на русском языке.  А потом поедет выступать к бандюкам, прикрываясь благотворительными сборами на ВСУ", — сказал Богдан Беспалов.

При этом блогер сообщил, что еще до начала полномасштабной войны этому певцу давали приглашение на корпоратив к "бандюкам" за границу.

"Значит, приезжает Кензов, выступает. Бандюки сидят с кальяном и пивом, а он девять раз подряд поет песню "Обстановка по кайфу", потому что там уже изрядно хлынули и не хотят слушать другой репертуар Кензова, потому что других его песен никто не знает", — продолжил блогер.

Еще Богдан Беспалов обратился к Кензову после съемок клипа на Бали, показать, как именно он помог Вооруженным силам Украины. До сих пор, как говорит блогер, "Кензов продажный и неприятный".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певец и военный жестко раскритиковал сбежавших из Украины мужчин.




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Источник: https://youtu.be/IL-or8NIJGk
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