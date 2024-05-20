Украинский певец развлекал россиян в Германии

Украинский исполнитель Олег Кензов , уехавший за границу во время полномасштабной войны РФ в Украину и теперь дальше поющий на русском языке, выступал в Германии для граждан РФ.

Олег Кензов (фото из открытых источников)

Как отмечалось на афише фестиваля в этой стране, здесь предлагали "наслаждаться русской культурой".

Компанию Кензову на сцене составили артисты-путинисты: Серега, Бьянка, Алена Апина, еще Миша Марвин — брат исполнительницы TAYANNA, тоже забывший об Украине.

При этом певец пока никак не комментирует собственное выступление вместе с артистами страны-оккупантки РФ, однако его позиция украинцы уже увидели.

Олег Кензов – исполнитель, рэпер и телеведущий, был участником второго сезона шоу "X-фактор".

Когда началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины, он демонстрировал проукраинскую позицию: был волонтером, пел песни на родном языке, осуждал российскую агрессию в соцсетях. Но дальше его позиция изменилась, и он быстро вернулся к написанию русскоязычных композиций.

Позже появилась, что Кензов уже за границей и постоянно меняет местонахождение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная певица из Украины взяла фамилию мужчину-россиянина. Известная украинская исполнительница Надежда Мейхер, так и хранящая молчание о военном вторжении в Украину, перешла по фамилии мужа-россиянина Михаила Уржумцева.

Кстати, сам Уржумцев имеет бизнес в области моды и владеет более 1000 бутиков с одеждой на территории страны-агрессорки РФ. Бизнесмен как-то хвастался, что когда с рынка РФ ушли зарубежные бренды, его дела улучшились.

