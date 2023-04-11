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Украинский продюсер, дом которого полностью сожгли оккупанты во время наступления, уехал в Россию

Экс-жена продюсера призналась, где ныне находится Фалеса

11 апреля 2023, 22:17
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Автор:

Лиля Воробьева

Продюсер из Украины Юрий Фалеса, особняк которого еще весной 2022 года до самых развалин уничтожили захватчики, выехал в государство-агрессор РФ.

Украинский продюсер, дом которого полностью сожгли оккупанты во время наступления, уехал в Россию

Юрий Фалеса (фото из открытых источников)

Этот факт сообщила во время программы ЖВЛ бывшая супруга Фалеси Маша Гойя. Как она утверждает, иногда общается с бывшим мужем. В Россию он уехал после того обстоятельства, как во время российских ракетных обстрелов был уничтожен коттедж знаменитости. Сейчас Фалеса живет с матерью в городе Йошкар-Ола в РФ.


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"Он был в моей жизни. Я его очень уважаю и желаю ему счастья. Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле. Вы знаете все, что разрушили его дом, и он был вынужден покинуть Киев". И отправиться к маме. Он говорит: "Маша, ты знаешь, я очень скучаю по маме". Такое сейчас время, когда родня – это самое главное у каждого из нас. Я его понимаю", — объяснила поступок экс-супруга Маша Гойя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский режиссер обманул Минкульт и уехал в Россию . В украинских медиа обнародована информация, что украинский режиссер Тарас Голубков стал режиссером клипа российской исполнительницы Клавы Коки. Художник также обратился за разрешением на выезд в Министерство культуры, но указал чиновникам совсем другую цель командировки. Как сообщило Министерство представителям сайта kp.ua, Голубков получил разрешение на выезд с 14 по 30 октября 2022 года. Чиновники уверяют, что режиссер заботился о разрешении поехать в Европу и создать документальный фильм о войне в родной стране. С этой целью он представил все необходимые документы.


 



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