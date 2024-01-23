Украинский продюсер получил российский паспорт (ФОТО)

Бывший украинский продюсер Юрий Бардаш , сегодня, пожалуй, единственный из всех представителей отечественного шоу-бизнеса, открыто поддерживающий российского диктатора Владимира Путина и его агрессию против своей страны, теперь получил паспорт РФ

Юрий Бардаш (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash , экс-украинец позировал с новым документом на фоне российского флага России и российского президента, который каждый день уничтожает Украину и ее граждан.

В 2022 году Юрий Бардаш из Алчевска выехал с украинской территории в РФ. Продюсер поддерживает военное вторжение хозяина Кремля в Украину и критиковал представителей украинской власти.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в продюсер заявил, что вернется в страну только после оккупации Киева. Как утверждает бывший украинский продюсер, начинавший работать с известными теперь группами "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Юрий Бардаш, он хочет, чтобы РФ захватила всю украинскую территорию. Об этом опальный продюсер сказал представителям одной из пропагандистских радиостанций.

В начале полномасштабной войны Бардаш уехал из Украины в РФ и сейчас говорит, что он уже российский продюсер. Говорит, что будет выводить на большую сцену новые таланты из глубинки. Теперь карьера скандалиста на паузе, хоть он активно выслуживается перед кремлевским режимом. На этот раз он издал бред, утверждая, что после того, как Россия словно захватит Украину, "все народы России будут петь "Между нами тает лед"".

Еще он сообщил, что уже скоро будет иметь паспорт РФ. А в Украину вернется только при одном условии: когда Киев будет оккупирован русскими войсками.

