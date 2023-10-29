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Украинский продюсер заявил, что вернется в страну только после оккупации Киева

Бардаш выразил желание, чтобы российские захватчики царили на всей территории нашей страны.

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Как утверждает бывший украинский продюсер, начинавший работать с известными теперь группами "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Юрий Бардаш, он хочет, чтобы РФ захватила всю украинскую территорию. Об этом опальный продюсер сказал представителям одной из пропагандистских радиостанций.

Украинский продюсер заявил, что вернется в страну только после оккупации Киева

Юрий Бардаш (фото из открытых источников)

В начале полномасштабной войны Бардаш уехал из Украины в РФ и сейчас говорит, что он уже российский продюсер. Говорит, что будет выводить на большую сцену новые таланты из глубинки.


Теперь карьера скандалиста на паузе, хоть он активно выслуживается перед кремлевским режимом. На этот раз он издал бред, утверждая, что после того, как Россия словно захватит Украину, "все народы России будут петь "Между нами тает лед"".

"Я вам так скажу, только освободим, там поднимутся русские люди. И они вообще там первые, кто спуску не дадут этим всем нацикам. Я надеюсь, что при нашей жизни, что мы это все увидим, и будет единение, и песню "между нами тает лед" еще споем. И еще будет большой тур, где будут петь эту песню все народы России", – объявил этот бывший украинский продюсер.

Еще он сообщил, что уже скоро будет иметь паспорт РФ. А в Украину вернется только при одном условии: когда Киев будет оккупирован русскими войсками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Продюсер, которого обвинили в бегстве в Россию, признался, где находится. Известный в сфере шоу-бизнеса продюсер Юрий Фалеса, после того, как были обнародованы скандальные заявления его бывшей жены, певицы Маши Гойи, которая сообщила, что он уехал в РФ, неожиданно вышел на связь и сказал, где он сейчас находится.



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