Украинский ведущий впервые рассказал, как пережил клиническую смерть

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Любовь Блажко
Известный украинский телеведущий и актер Вадим Мичковський (Дядя Жора) шокировал поклонников неожиданным признанием. Так, он рассказал, что пережил клиническую смерть. Случилось это из-за того, что в драке ему пробили шею, а также он получил рану, проникающую в сердце. Этими подробностями он поделился в программе "Звездный путь".
Дядя Жора. Фото: korrespondent
Случилась в его жизни ситуация, когда Вадим полез в драку, чтобы защитить своего близкого друга. В результате он получил множество серьезных травм.
В больнице ему сделали операцию, но без применения наркоза. В результате чего шоумен пережил клиническую смерть.
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