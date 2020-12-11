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Украинский ведущий впервые рассказал, как пережил клиническую смерть

Шоумен Дядя Жора признался, что его серьезно ранили в драке

сегодня, 18:29
Автор:

Любовь Блажко

Известный украинский телеведущий и актер Вадим Мичковський (Дядя Жора) шокировал поклонников неожиданным признанием. Так, он рассказал, что пережил клиническую смерть. Случилось это из-за того, что в драке ему пробили шею, а также он получил рану, проникающую в сердце. Этими подробностями он поделился в программе "Звездный путь".

Украинский ведущий впервые рассказал, как пережил клиническую смерть

Дядя Жора. Фото: korrespondent

Случилась в его жизни ситуация, когда Вадим полез в драку, чтобы защитить своего близкого друга. В результате он получил множество серьезных травм. 

"Это была история, когда десять на одного. Я вступился за товарища. В результате получил 13 ножевых ранений, плюс рука, нога, плечо, пробита шея, легкие дело и рана — проникающая в сердце", — сказал Дядя Жора.

В больнице ему сделали операцию, но без применения наркоза. В результате чего шоумен пережил клиническую смерть. 

"Вижу, что меня берут за руки растягивают, держат. Ну а потом все — скальпель, боль. Я кричал, матерился, просил укол. Затем полностью отключился. Была клиническая смерть. А потом было самое главное — ждали, приду ли в себя", — признался Вадим. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m6QCbOQq-20&ab_channel=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
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