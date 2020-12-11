Украинский ведущий впервые рассказал, как пережил клиническую смерть

Известный украинский телеведущий и актер Вадим Мичковський (Дядя Жора) шокировал поклонников неожиданным признанием. Так, он рассказал, что пережил клиническую смерть. Случилось это из-за того, что в драке ему пробили шею, а также он получил рану, проникающую в сердце. Этими подробностями он поделился в программе "Звездный путь".

Дядя Жора. Фото: korrespondent

Случилась в его жизни ситуация, когда Вадим полез в драку, чтобы защитить своего близкого друга. В результате он получил множество серьезных травм.

"Это была история, когда десять на одного. Я вступился за товарища. В результате получил 13 ножевых ранений, плюс рука, нога, плечо, пробита шея, легкие дело и рана — проникающая в сердце", — сказал Дядя Жора .

В больнице ему сделали операцию, но без применения наркоза. В результате чего шоумен пережил клиническую смерть.

"Вижу, что меня берут за руки растягивают, держат. Ну а потом все — скальпель, боль. Я кричал, матерился, просил укол. Затем полностью отключился. Была клиническая смерть. А потом было самое главное — ждали, приду ли в себя", — признался Вадим.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской. Соответствующую фотографию она разместила на своей странице в социальных сетях, написав под публикацией теплые слова благодарности. Так, певица поделилась со своими подписчиками снимком довольно дорогого презента от Натальи. На новогодние праздники Билык получила от своей коллеги элегантные открытые босоножки на шпильке, которые усыпаны стразами от бренда Coat by Katya Silchenko.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!