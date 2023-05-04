Украинский ведущий рассказал о хамском поведении российской певицы во время эфира

По словам ведущего Славы Демина, в прошлом ему пришлось столкнуться с хамским поведением звездной исполнительницы, которую он пригласил к себе на эфир. Некультурно вела себя исполнительница Юлия Волкова, экс-солистка группы "Тату".

Юлия Волкова (фото из открытых источников)

Об этом Демин рассказал в социальных сетях, общаясь со сторонниками. Они писали ведущему вопросы, а он отбирал наиболее интересные и отвечал на них в Stories. В этой ситуации его спросили, случалось ли такое, что его разозлила какая-то знаменитость, прибывшая к нему в эфир на радио.

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Как оказалось, неприятности случались. Больше всего его разозлила русская знаменитость.

"Это была Волкова из группы "Тату". Когда-то она приехала к нам на эфир. Она вела себя очень по-хамски", — вспомнил ведущий.

Ему очень не понравился один из поступков звезды. Волкова вела себя самоуверенно. Певица закинула ноги на стул, хотя была в обуви.

"Особенно шокировало, когда человек положил ноги в грязной обуви на стульчик", — вспомнил Слава Демин.

Он не уточнял, когда имела место эта неприятность. Но известно, что Юлия Волкова была в эфире радио "Люкс FM" еще в 2013 году. В то время она рассказала Демину о своих творческих планах.





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