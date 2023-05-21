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Украинскую актрису обвинили в том, что она купила орден "Честь Отчизны"

Актрису театра и кино наградили украинско-французским орденом королевы Анны

сегодня, 22:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Недавно украинская актриса Анна Саливанчук была награждена Орденом княгини Киевской Анны "Честь Отчизны". Она выложила в Instagram видеоролик о том, как ей вручали награду, пишет "УНИАН".

Украинскую актрису обвинили в том, что она купила орден "Честь Отчизны"

Анна Саливанчук (фото из открытых источников)

"Все спрашивают, что это за орден я получила вчера, и главное за что. Я получила международный Орден княгини Киевской Анны "Честь Отчизны" за добросовестное служение Украине! Вы спросите: "Что я такого делала?" Я скажу: "Делала много творческих вечеров, и собирала деньги, и в течение всей войны помогала детским домам и приютам для животных", — рассказала Анна Саливанчук.


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При этом многие подписчики своими комментариями поздравляли актрису с заслуженной наградой, но и были такие комментаторы, которые позволили себе упрекнуть украинскую знаменитость, утверждая, что Саливанчук якобы получила незаслуженную награду.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известной актрисе раскритиковали из-за фото на берегу моря. Главная героиня сериала "Крипосна" Ксения Мишина недавно посетила Францию, где была вовлечена в фотосессию. Новыми фотографиями, сделанными на побережье Ниццы, звезда поделилась на своей странице в социальных сетях. Ксения была одета в брюки молочного цвета и белую майку, нотки пикантности к фото добавило обстоятельство, что актриса не одела нижнее белье и через ткань просвечивала грудь. Как сказала актриса, эта фотосессия была неожиданной, потому что через Францию она должна была просто промчаться по проезду и не было никаких планов. Но не все поклонники положительно оценили эти фотографии Ксении. Пользователи написали критические реплики по отношению к так называемому откровенному образу Мишиной на фото и съемки на известном курорте, когда в родной стране продолжается война.


 



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/zirku-svativ-salivanchuk-zvinuvatili-v-tomu-shcho-vona-kupila-orden-chest-vitchizni-12264585.html
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