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Умер исполнитель знаменитых советских хитов Владимир Ефименко

Исполнитель песен "Обручальное кольцо", "Прощай", "Где же ты была" скончался в возрасте 67 лет

сегодня, 10:02
Автор:

Елизавета Черных

В 2020 году мир попрощался со многими знаменитыми актерами, музыкантами и деятелями искусства. 28 декабря общество потрясла новость о смерти известного советского певца, исполнителя множества хитов, Владимира Ефименко. Музыканта не стало в возрасте 67 лет. 

Умер исполнитель знаменитых советских хитов Владимир Ефименко

Владимир Ефименко - фото из открытых источников

С 1977-го года Ефименко выступал в золотом составе вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня", а его знаменитые песни "Обручальное кольцо", "Прощай", "Где же ты была", "Вот увидишь" знает наизусть практически все СНГ. После того как он покинул ансамбль, начал гастролировать по многим странам, исполняя самые популярные композиции. 

Новость о смерти музыканта, причина которой пока что неизвестна,  потрясла не только поклонников, а и родных и близких певца: 

"Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим", — сказано в сообщении представителей музыкального коллектива. 

"Уходят наши любимые старички, а с ними и прекрасная эпоха", "Светлая память! Золотой голос был", "Как жаль, что уходит эпоха, люди с талантом от бога. Вечная память", "Не могу поверить! Очень печальная весть! Царствие небесное Владимиру!" — писали в социальные сетях фанаты. 

Ранее стало известно, что в возрасте 39 лет не стало создателя китайской игровой студии Yoozoo Games и известной всему миру саги "Игра престолов" Линь Ци. Сообщается, что причиной  смерти стало отравление. В его крови были найдены следы ядовитого вещества.

Также "Комментарии" сообщали о смерти одного из самых известных мультипликаторов современного мира Так Такера. Художника не стало в возрасте 59 лет. 





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Источник: https://www.cosmo.ru/stars/news/28-12-2020/on-byl-chudesnyy-ushel-iz-zhizni-ispolnitel-shlyagera-obruchalnoe-kolco/
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