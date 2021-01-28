Умерла известная американская актриса

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
31254.99
ETH/USD
1288.37
LTC/USD
129.57
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Стало известно о смерти
американской комедийной актрисы Клорис Личмен. Её сердце перестало биться на 94
году жизни. Об этом информирует издание NBC News.
Умерла американская актриса Клорис Личмен - фото: из открытых источников
Так, по словам
источника, смерть знаменитости подтвердила её пресс-секретарь Моник Мосс. Она
же сообщила и о том, что Личмен умерла естественной смертью в своём доме в
городе Энсинитас, в штате Калифорния.
Актриса запомнилась миру своими ролями в таких популярных фильмах как "Малкольм в центре внимания", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Очень страшное кино-4", "Молодой Франкенштейн", "Сумасшедшая мамаша", "Всё или ничего", "Плохой Санта", "Няня", "Шафер напрокат", а также многими другими работами.
Голосом Клорис также говорят многие мультипликационные персонажи, такие
как Дола в "Небесный замок Лапута", Хайдия в "Мой маленький пони", миссис Лайнли Тэнседж в "Стальной гигант", а также королева Гнорга в "Тролль в Центральном парке".
За свою легендарную телевизионную карьеру Личмен выиграла восемь премий "Эмми". Также она является обладательницей премии "Оскар" и считается одной из самых титулованных актрис в истории телевидения. К слову, сама актриса в одном из интервью призналась, что никогда не готовила заранее речь для церемонии награждения, так как не думала, что когда-нибудь получит какую-либо премию.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал, что умерла одесская актриса Ирина Токарчук, игравшая роль тети Симы в скетчах "Джентльмен-шоу", а также о смерти известной актрисы, бывшей жены Алена Делона. Причиной смерти знаменитости стал рак.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости