Умерла известная американская актриса

Стало известно о смерти американской комедийной актрисы Клорис Личмен. Её сердце перестало биться на 94 году жизни. Об этом информирует издание NBC News.

Умерла американская актриса Клорис Личмен - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, смерть знаменитости подтвердила её пресс-секретарь Моник Мосс. Она же сообщила и о том, что Личмен умерла естественной смертью в своём доме в городе Энсинитас, в штате Калифорния.

Актриса запомнилась миру своими ролями в таких популярных фильмах как "Малкольм в центре внимания", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Очень страшное кино-4", "Молодой Франкенштейн", "Сумасшедшая мамаша", "Всё или ничего", "Плохой Санта", "Няня", "Шафер напрокат", а также многими другими работами.

Голосом Клорис также говорят многие мультипликационные персонажи, такие как Дола в "Небесный замок Лапута", Хайдия в "Мой маленький пони", миссис Лайнли Тэнседж в "Стальной гигант", а также королева Гнорга в "Тролль в Центральном парке".

За свою легендарную телевизионную карьеру Личмен выиграла восемь премий "Эмми". Также она является обладательницей премии "Оскар" и считается одной из самых титулованных актрис в истории телевидения. К слову, сама актриса в одном из интервью призналась, что никогда не готовила заранее речь для церемонии награждения, так как не думала, что когда-нибудь получит какую-либо премию.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал, что умерла одесская актриса Ирина Токарчук, игравшая роль тети Симы в скетчах "Джентльмен-шоу", а также о смерти известной актрисы, бывшей жены Алена Делона. Причиной смерти знаменитости стал рак.

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