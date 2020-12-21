Умер барабанщик легендарной группы Roxette

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Светлана Шкурупий
На 61-м году жизни перестало биться сердце Пелле Алсинга — барабанщика легендарной шведской рок-группы Roxette. Эту печальную новость сообщили на официальном аккаунте группы в социальной сети Twitter.
Умер барабанщик Roxette / Фото: dailyroxette
Но о причинах смерти барабанщика, представители группы, пока не сообщают.
Поклонники группы отреагировали на смерть одного из участников и выразили сожаления его семье, а также коллегам. "Это ужасно, мои искренние соболезнования всем, кто его знал. Великая семья Roxette скорбит, да упокоится он с миром, теперь у Мари есть друг на звездах", "Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", "Это невероятно грустно. Он был таким классным парнем и потрясающим барабанщиком", — написали фолловеры.
Известно, что Пелле Алсинг выступал с группой Roxette с 1986 года, за свою 30-летнюю карьеру группа дала более 500 концертов и продала 75 млн копий своих альбомов. Пик популярности Roxette пришелся на середину 1990-х годов.
Напомним, в декабре 2019 года на 62-м году жизни скончалась солистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Причиной смерти стал рак головного мозга, который у певицы диагностировали еще в 2002 году.
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