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Умер барабанщик легендарной группы Roxette

Что стало причиной смерти барабанщика – пока не говорится

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

На 61-м году жизни перестало биться сердце Пелле Алсинга — барабанщика легендарной шведской рок-группы Roxette. Эту печальную новость сообщили на официальном аккаунте группы в социальной сети Twitter.

Умер барабанщик легендарной группы Roxette

Умер барабанщик Roxette / Фото: dailyroxette

"С грустью сообщаю вам, что наш любимый Пелле Алсинг скончался. Он был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, помогающим нам создавать звук Roxette с первого дня, но также был лучшим другом, добрым и щедрым человеком с большим сердцем", — говорится в сообщении.

Но о причинах смерти барабанщика, представители группы, пока не сообщают.

Поклонники группы отреагировали на смерть одного из участников и выразили сожаления его семье, а также коллегам. "Это ужасно, мои искренние соболезнования всем, кто его знал. Великая семья Roxette скорбит, да упокоится он с миром, теперь у Мари есть друг на звездах", "Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", "Это невероятно грустно. Он был таким классным парнем и потрясающим барабанщиком", — написали фолловеры. 

Известно, что Пелле Алсинг выступал с группой Roxette с 1986 года, за свою 30-летнюю карьеру группа дала более 500 концертов и продала 75 млн копий своих альбомов. Пик популярности Roxette пришелся на середину 1990-х годов. 

Напомним, в декабре 2019 года на 62-м году жизни скончалась солистка группы Roxette Мари Фредрикссон. Причиной смерти стал рак головного мозга, который у певицы диагностировали еще в 2002 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что советский актер и каскадер Александр Массарский умер в возрасте 93 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 


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