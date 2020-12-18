Умер известный советский актер и каскадер: в его карьере сотни фильмов

В пятницу, 18 декабря, умер известный советский актер и каскадер Александр Массарский. Ему было 93 года. Сообщается, что причиной его смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-19. Информация о трагедии размещена на официальном сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Александр Массарский. Фото: obozrevatel

Александр Массарский прожил насыщенную и яркую жизнь. Он запомнился людям, как основоположник отечественной школы каскадеров и человек, который всегда готов был прийти на помощь другим.

В 1949 году каскадера пригласили на съемки фильма "Звезда", который был снят по повести Э. Казакевича. Именно благодаря своему участию в этих сьемках Массарский понял, что его жизнь уже определена на долгие годы вперед.

В 50-е годы Александр собрал на "Ленфильме" группу каскадеров, которые уже не один год имели опыт работы на всех киностудиях страны.

Стоит добавить, что именно Массарский поспособствовал тому, чтобы исполнителей опасных трюков в кино стали называть каскадерами. Потому что до этого их принято было называть "трюкачами" или "дублерами". А случилось это после того, как актер прочитал в одном французском издании, что у их работы, оказывается, есть название – "каскадеры". В 1973 году этой теме он посвятил статью в журнале "Нева".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от коронавируса умер известный режиссер и сценарист. 10 декабря не стало известного грузинского оператора, актера, режиссера и сценариста Александра Рехвиашвили. Ему было 82 года. Причиной его смерти стали осложнения, которые были вызваны COVID-19.

За свою карьеру успел поработать с с Отаром Иоселиани, Георгием Шенгелая, Сергеем Герасимовым. Также снялся в фильме "Пиросмани", где ему досталась роль французского художника. Картину снял Георгий Шенгелая, в центре ее сюжета – жизнь великого грузинского художника. В ленте делается акцент на национальный колорит.





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