Умер бывший нардеп и музыкант: что известно

11 сентября стало известно, что в Израиле умер известный музыкант и бывший народный депутат Украины V, VI и VII созывов Ян Табачник. Долгое время он боролся с раком легких. Об этом написал журналист Михаил Маслий в Facebook .

Умер Ян Табачник (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Табачник скончался сегодня вечером в Тель-Авиве в больнице. Ему было 79 лет.

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Украинский политик и музыкант в последние годы боролся с тяжелой формой рака в одной из лучших частных клиник Израиля. По информации журналиста Маслия, бывший нардеп Украины прошел множество процедур, чтобы победить болезнь, а именно более 100 сеансов химиотерапии и облучения.

Также стало известно, что он будет похоронен в Тель-Авиве.

Известно, что Ян Табачник родился в 1945 году в Черновцах. Он окончил два вуза, в частности, был студентом музыкально-педагогического факультета Мелитопольского государственного педагогического института (1985-1990) и юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2011).

Так он был известным аккордеонистом, ездил с гастролями на постсоветском пространстве и на Западе. Так он имел звание заслуженного артиста УССР и Народного артиста Украины. А еще имел много государственных наград.

В 1999 году Табачник в туре агитировал за Леонида Кучму.

2006 стал депутатом Рады от "Партии регионов". Затем был нардепом 6 и 7 созыва. В 2013 году он активно поддерживал Януковича и назвал его "украинским Моисеем".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный украинский актер. Ушел из жизни известный в нашей стране актер Юрий Потапенко. Он работал в труппе Молодого театра и в целом посвятил сцене 32 года своей жизни. Актеру исполнилось 58 лет, сообщение о его внезапной потере огорчило его коллег.