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Умер экс-участник известной музыкальной группы Slipknot

О смерти музыканта сообщили его родственники

сегодня, 15:59
Автор:

Мокрик Анастасия

Стало известно о смерти известного барабанщика и сооснователя ню-метал-группы Slipknot Джои Джордисона. Его сердце перестало биться на 46 году жизни. Об этом сообщается в американском журнале The Rolling Stone. 

Умер экс-участник известной музыкальной группы Slipknot

Джои Джордисон - фото: из открытых источников

По информации источника, трагическую новость рассказал один из членов семьи музыканта. Он также отметил, что Джои умер во сне. Однако точная причина смерти не сообщается. 

По желанию семьи погибшего на похоронах не будет посторонних людей. Поэтому фанатов и представителей СМИ попросили уважать их потребность в уединении в это трудное время. По словам родственников, будет проведена частная панихида. 

Умер экс-участник известной музыкальной группы Slipknot - фото 2

Известно, что в 2013 году у музыканта диагностировали редкую неврологическую воспалительную патологию — поперечный миелит. Это заболевание спинного мозга, что блокирует передачу нервных импульсов по спинному мозгу. Это стало причиной ухода из группы Slipknot в 2013 году. 

На церемонии вручения награды Metal Hammer Golden Gods Awards в 2016 году Джои Джордисон рассказал, что больше не мог играть в группе. У него было то, что он не мог пожелать своему злейшему врагу, — рассеянный склероз. Поэтому ему пришлось бросить музыку и проходить терапию, чтобы победить болезнь. На момент того выступления Джои уже вернулся к музыке и играл в составе группы Vimic.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что после продолжительной болезни ушел из жизни джазовый британский музыкант, написавший совместный хит с Дэвидом Боуи. 

Также сайт сообщал о том, что от Covid-19 умер американский блогер, который был ярым противником вакцинации. Подробнее читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.rollingstone.com/music/music-news/joey-jordison-slipknot-dead-1203167/
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