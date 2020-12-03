Умер главный актер фильма "Безумный Макс"

В среду, 2 декабря, на 74-ом году жизни скончался известный австралийский актер Хью Кияс-Берн.

ФОТО: Из открытых источников

Эту информацию подтвердил режиссер, а по совместительству и друг актера, Брайан Тренчард-Смит. Причина, по которой Хью Кияс-Берн ушел из жизни пока что не сообщается.

Режиссер и сценарист Тэд Гейган также сообщил общественности о смерти австралийского актера. На своей странице в Facebook Гейган написал:

"Хью Кияс-Берн, невоспетый герой австралийского кинематографа, умер в возрасте 73 лет. Я все еще сражен тем, что он сыграл Потрошителя, главного антагониста "Безумного Макса" 1979 года, а также Несмертного Джо, центрального злодея фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года. Спасибо за все, сэр".

Хью Кияс-Берн получил всемирную славу за свою роль в фильме "Безумный Макс" и "Безумный Макс: дорога ярости". Там он блестяще появлялся в ролях главных злодеев. Он также известен своими ролями в фильмах "Моби Дик", "На краю Вселенной", "Кровь героев", "Спящая красавица" и других.

Свою сценическую карьеру Хью Кияс-Бере начал еще по окончанию школы. Большую часть жизни актер посвятил игре в театре и с 1968 года играл в известных постановках, как "Доктор Фауст", "Король Лир", "Гамлет" и множестве других.

Ранее "Комментарии" сообщали о смерти известного украинского актера и режиссера Олега Модзелевского. Его сердце остановилось на 67-ом году жизни 30 ноября от последствий коронавирусной инфекции. Примечательно, что в большинстве кинолент он появлялся в роли священника или монаха, так как был весьма верующим человеком.









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