Умер главный актер фильма "Безумный Макс"

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В среду, 2 декабря, на 74-ом году жизни скончался известный австралийский актер Хью Кияс-Берн.
ФОТО: Из открытых источников
Эту информацию подтвердил режиссер, а по совместительству и друг актера, Брайан Тренчард-Смит. Причина, по которой Хью Кияс-Берн ушел из жизни пока что не сообщается.
Режиссер и сценарист Тэд Гейган также сообщил общественности о смерти австралийского актера. На своей странице в Facebook Гейган написал:
Хью Кияс-Берн получил всемирную славу за свою роль в фильме "Безумный Макс" и "Безумный Макс: дорога ярости". Там он блестяще появлялся в ролях главных злодеев. Он также известен своими ролями в фильмах "Моби Дик", "На краю Вселенной", "Кровь героев", "Спящая красавица" и других.
Свою сценическую карьеру Хью Кияс-Бере начал еще по окончанию школы. Большую часть жизни актер посвятил игре в театре и с 1968 года играл в известных постановках, как "Доктор Фауст", "Король Лир", "Гамлет" и множестве других.
Ранее "Комментарии" сообщали о смерти известного украинского актера и режиссера Олега Модзелевского. Его сердце остановилось на 67-ом году жизни 30 ноября от последствий коронавирусной инфекции. Примечательно, что в большинстве кинолент он появлялся в роли священника или монаха, так как был весьма верующим человеком.
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