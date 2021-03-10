Умер знаменитый актер Николай Сморчков

Стало известно о смерти знаменитого советского и российского актера Николая Сморчкова. Жизнь артиста оборвалась в 91 год из-за последствий коронавирусного заболевания. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на сообщение Союза кинематографистов России.

Николай Сморчков - фото из открытых источников

"6 марта, на 91 году жизни, после тяжелой болезни (коронавирус), ушел из жизни замечательный актер театра и кино – Сморчков Николай Гаврилович. Николай Гаврилович был талантливым артистом, порядочным человеком, которого любили друзья и коллеги", — сказано в сообщении.

За время своей блестящей актерской карьеры, Николай Сморчков сыграл порядка двух сотен ролей. Наибольшую популярность артисту принесли роли в советских фильмах "Сельский врач" и "Летят журавли". Он также известен благодаря съемках в фильмах: "Своя земля", "Война и мир", "Пять дней, пять ночей", "Дни Турбиных", "Долгие версты войны", "Дальнобойщики" и множестве других.

Напомним, что накануне стало известно о смерти популярного украинского актера и режиссера Ивана Марченко. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 44 лет. Артист длительное время боролся с онкологическим заболеванием, а именно раком костей. После интенсивного и продолжительного лечения заболевание отступило, однако затем вернулось.

Портал "Комментарии" также сообщал, что не стало легендарного советского и российского актера Андрея Мягкова. Андрей Мягков был воистину любимчиков миллионов людей по всему бывшему Советскому Союзу. Разумеется, больше всего украинские телезрители знают актера, как исполнителя ролей Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С легким Паром", а также Анатолия Новосельцева в "Служебном романе".









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