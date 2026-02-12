Умер известный актер и звезда "Залива Доусона": что произошло

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик ушел из жизни в 48 лет. В последние годы актер, известный по сериалу "Залив Доусона", боролся с онкологическим заболеванием.

Джеймс Ван Дер Бик (фото из открытых источников)

В ноябре 2024 года Ван Дер Бик впервые открыто рассказал о своем диагнозе. Он сообщил, что уже некоторое время противостоит колоректальному раку — раку толстой кишки. В марте 2025-го Джеймс делился, что его состояние улучшилось и он будто близится к завершению сложной борьбы с недугом. Однако болезнь, к сожалению, оказалась сильнее.

О смерти Джеймса Ван Дер Бика на его странице в Instagram сообщила супруга Кимберли Брук.

"Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно умер сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть многое, что можно рассказать о его желаниях, любви к человечеству и сакральности времени. Эти дни еще наступят. А пока мы просим уважать наше право на уединение, пока мы скорбим по нашему брату, пока мы скучаем по нашему, пока мы скучаем по нашему," написала она.

После себя актер оставил жену и шестерых детей. Самому младшему ребенку только недавно исполнилось четыре года.

