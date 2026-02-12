Умер известный актер и звезда "Залива Доусона": что произошло

Рубрики
Лиля Воробьева
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик ушел из жизни в 48 лет. В последние годы актер, известный по сериалу "Залив Доусона", боролся с онкологическим заболеванием.
Джеймс Ван Дер Бик (фото из открытых источников)
В ноябре 2024 года Ван Дер Бик впервые открыто рассказал о своем диагнозе. Он сообщил, что уже некоторое время противостоит колоректальному раку — раку толстой кишки. В марте 2025-го Джеймс делился, что его состояние улучшилось и он будто близится к завершению сложной борьбы с недугом. Однако болезнь, к сожалению, оказалась сильнее.
О смерти Джеймса Ван Дер Бика на его странице в Instagram сообщила супруга Кимберли Брук.
После себя актер оставил жену и шестерых детей. Самому младшему ребенку только недавно исполнилось четыре года.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 7 февраля в возрасте 47 лет скончался вокалист , автор песен и соучредитель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. О смерти музыканта коллектив сообщил в своих официальных соцсетях, отметив, что Арнольд ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.В мае 2025 года Брэд Арнольд публично рассказал о своем диагнозе светоклеточной карциной почки четвертой стадии, давшей метастазы в легкие. Тогда Арнольд признался, что не боится болезни, хотя и болезненно воспринял необходимость отмены концертного тура. Он также обратился к поклонникам с просьбой молиться о нем.