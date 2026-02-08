Помер вокаліст гурту 3 Doors Down Бред Арнольд: яка причина смерті



















7 лютого у віці 47 років помер вокаліст, автор пісень і співзасновник американського рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд. Про смерть музиканта колектив повідомив у своїх офіційних соцмережах, зазначивши, що Арнольд пішов із життя після тривалої боротьби з раком.

Бред Арнольд, вокаліст гурту 3 Doors Down. Фото: Instagram

У травні 2025 року Бред Арнольд публічно розповів про свій діагноз світлоклітинну карциному нирки четвертої стадії, яка дала метастази в легені. Тоді Арнольд зізнався, що не боїться хвороби, хоча й болісно сприйняв необхідність скасування концертного туру. Він також звернувся до шанувальників із проханням молитися за нього.

"Нам буде дуже не вистачати його, і ми пам’ятатимемо його вічно", – йдеться у заяві гурту про смерть Бреда Арнольда.

Гурт 3 Doors Down став одним із символів мейнстрімного року початку 2000-х. Пісні Kryptonite, Here Without You, When I’m Gone та Loser роками залишалися в ротації рок і поп-радіостанцій по всьому світу. У заяві гурту зазначається, що Арнольд "допоміг переосмислити мейнстрімну рок-музику, поєднавши пост-гранжеву доступність з емоційно чесними текстами".

Історія 3 Doors Down почалася в середині 1990-х у штаті Міссісіпі. Саме Арнольд написав пісню Kryptonite, яка стала проривом для гурту у 2000 році. За словами музикантів, композиція була створена, коли йому було лише 15 років, під час уроку математики.

Колектив тричі здобував Billboard Music Awards, а дебютний альбом The Better Life увійшов до числа найбільш продаваних у США. Сам Арнольд також відкрито говорив про свою боротьбу з алкогольною залежністю та шлях до одужання, адже співак з 2016 року він повністю відмовився від алкоголю.

