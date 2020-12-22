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Умер известный актер из Франции

Актёр умер в своем доме, что расположен на западе Франции

сегодня, 17:41
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 22 декабря, во Франции, в городе Ньор, умер известный актер Клод Брассёр. Его сердце перестало биться на 84 году жизни. О трагическом происшествии сообщил его агент.

Умер известный актер из Франции

ФОТО: peoples.ru

По словам главы агентства Time Art Элизабет Таннер, Клод умер в мире и безмятежности в окружении своей семьи. О причине смерти не сообщается, но девушка отметила, что актер умер не из-за коронавируса.  Клод будет похоронен рядом со своим отцом на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Происходящий из династии комиков и актеров, Клод снялся в сотне фильмов, многочисленных пьесах и стал двухкратным лауреатом премии "Сезар" в 1977 и 1980 годах. К слову, настоящая фамилия у него не Брассёр, а Эспинасс. Ту фамилию он позаимствовал у отца и взял себе как псевдоним.

Карьера актера у Клода началась в 1956 году. С тех пор он стал звездой огромного количества фильмов. В их число входят: кинокомедия "Омары на обед", французская драма "Банкирша", романтическая комедия "Бум", комедийном фильме "Драже с перцем", художественные  фильмы "Сошествие в ад" и "Сильные мира сего", фильм ужасов "Глаза без лица", кинофильм "Моя прекрасная звезда", "Русский дядюшка". Последний фильм, в котором снялся Брассёр, вышел в 2013 году под названием "Жёлтый лис".

Это еще далеко не весь список фильмов, где снимался умерший актер. Коллеги запомнили его как светлого и неповторимого человека и замечательного актера, сыгравшего идеально каждую свою роль. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что от рака умер один из создателей фильма ужасов "Чужой", а также о смерти исполнительницы легендарного хита 80-х.




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Источник: https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/12/22/l-acteur-claude-brasseur-est-mort_6064228_3382.html
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