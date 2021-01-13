Умер популярный советский и российский актер Денис Карасев

Стало известно о смерти популярного советского и российского актера театра и кино Дениса Карасева. Жизнь артиста оборвалась на 58-ом году жизни вследствие сердечной недостаточности. Об этом сообщает "Лента.ру".

Умер актер Денис Карасев - фото из открытых источников

Согласно данным издания, актер умер в своей квартире. Врачи не успели оказать артисту необходимую помощь, констатировав смерть.

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года, и с 1989-го начал сниматься в кино. Первой знаменательной ролью актера, стала работа в киноленте "Катька и Шиз" (1992).

За свою актерскую карьеру Денис Карасев сыграл более полсотни ролей. Он появлялся в популярных фильмах и сериалах, как "Немой свидетель", "Дальнобойщики", "Я — кукла", "Каменская", "Не отрекаются любя", "Марш Турецкого", "Звезда эпохи", "Мы из будущего-2" и множестве других.

Благодаря фактуре и внешности артиста (рост около двух метров, развитая пластика, "убийственный" взгляд), его часто приглашали на роли хладнокровных убийц либо одиноких мстителей.

Помимо работы в кино, Денис Карасев служил в двух Московских театрах.

Напомним, что умер популярный американский актер Джон Райли. Его сердце остановилось в возрасте 84 года. Прославившись благодаря роли в одной из самых популярных американских мыльных опер "Главный госпиталь", Джон Райли стал одним из наиболее узнаваемых актеров США.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что скончался заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Его сердце остановилось на 60 году жизни. Известно, что в осени прошлого года Коциловский лечился в областной клинической больнице. Врачи поставили ему диагноз миелофиброза.













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