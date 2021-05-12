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Умер старейший актер в мире

Нормана Ллойда не стало на 107-ом году жизни

сегодня, 09:12
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня стало известно о смерти американского актера Нормана Ллойда. Его сердце остановилось в возрасте 106 лет в доме в Лос-Анджелесе (Калифорния). Ллойд являлся старейшим действующим актером в мире. О его смерти СМИ сообщил сын Майкл, пишет "УНИАН", ссылаясь на издание The Hollywood Reporter.

Умер старейший актер в мире

Норман Ллойд - фото из открытых источников

Норман Ллойд родился в 1914 году, начав свою актерскую карьеру уже в 1930 годах, за которую он сыграл более 60 ролей. Популярность пришла к Ллойду после роли Фрая в фильме Альфреда Хичкока "Диверсант", премьера которого состоялась в 1942 году. Он также появился в фильме Чарли Чаплина "Огни Рампы". 

Большую популярность актер получил уже после 60 лет, сыграв роль доктора в медицинской драме телеканала NBC "Сент-Элсвер". Мир также запомнил Нормана Ллойда, как талантливого режиссера и продюсера. 

Напомним, что накануне стало известно, что на 86-м году жизни остановилось сердце знаменитого грузинского актера Кахи Кавсадзе, который больше всего запомнился зрителям ролью Абдулы в советском художественном фильме "Белое солнце пустыни". Актер умер в грузинской столице в результате осложнений, которые спровоцировало коронавирусное заболевание. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" также рассказывало, что мир остался без талантливого американского режиссера и продюсера Монте Хеллмана. Мужчине был 91 год. Монте Хеллман умер 20 апреля в больнице. За день до этого мужчина упал в своем доме и травмировался. Человек навсегда запечатлел себя в мировую историю и стал легендой американского независимого кино.




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Источник: https://www.unian.net/lite/kino/umer-stareyshiy-akter-v-mire-norman-lloyd-11416711.html
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