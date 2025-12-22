Умер известный рок-музыкант Крис Ри: чем запомнился певец и композитор



















Британский рок-музыкант, певец и композитор Крис Ри ушел из жизни в возрасте 74 года. Артист скончался в больнице после продолжительной болезни в понедельник, 22 декабря.

Певец Крис Ри. Фото: из открытых источников

О его смерти официально сообщила семья, пишет издание Independent.

В заявлении от имени жены и двоих детей говорится, что Крис Ри умер спокойно, находясь рядом с самыми близкими людьми. Родственники попросили общественность и медиа уважать их приватность в этот сложный период.

В последние десятилетия жизни артиста сопровождали серьезные проблемы со здоровьем. В 2001 году ему диагностировали рак поджелудочной железы, после чего он перенес сложную операцию по ее удалению. Последствия вмешательства оказали существенное влияние на его состояние. В 2016 году Крис Ри также пережил инсульт.

Тем не менее, музыкант не оставлял творчество: он продолжал писать музыку, записывать альбомы и время от времени выступать вживую — настолько, насколько позволяли силы и здоровье.

Чем запомнился Крис Ри

Крис Ри родился в британском городе Миддлсбро. Широкое международное признание он получил в конце 1970-1980-х годов. Его стиль отличался глубоким, хрипловатым вокалом, блюзовыми мотивами и сдержанной, меланхолической манерой исполнения.

Дебютный альбом музыканта Whatever Happened to Benny Santini? увидел свет в 1978 году. Название было связано со сценическим именем, которое предлагал лейбл, однако Ри быстро отказался от псевдонима и решил строить карьеру под собственным именем.

Композиция Fool (If You Think It's Over) принесла ему номинацию на премию Grammy и открыла путь к мировой популярности. А песня Driving Home for Christmas со временем стала настоящим символом рождественских праздников. Впервые она прозвучала в 1986 году и с тех пор каждый год возвращается к музыкальным чартам в канун Рождества.

