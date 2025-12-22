Помер відомий рок-музикант Кріс Рі: чим запам’ятався співак і композитор



















Британський рок-музикант, співак і композитор Кріс Рі пішов із життя у віці 74 років. Артист помер у лікарні після тривалої хвороби у понеділок, 22 грудня.

Співак Кріс Рі. Фото: з відкритих джерел

Про його смерть офіційно повідомила родина, пише видання Independent.

У заяві від імені дружини та двох дітей йдеться, що Кріс Рі помер спокійно, перебуваючи поруч із найближчими людьми. Родичі попросили громадськість та медіа поважати їхню приватність у цей складний період.

Останні десятиліття життя артиста супроводжували серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2001 році йому діагностували рак підшлункової залози, після чого він переніс складну операцію з її видалення. Наслідки втручання суттєво вплинули на його стан. У 2016 році Кріс Рі також пережив інсульт.

Попри це, музикант не полишав творчість: він продовжував писати музику, записувати альбоми та час від часу виступати наживо — настільки, наскільки дозволяли сили та здоров’я.

Чим запам’ятався Кріс Рі

Кріс Рі народився у британському місті Мідлсбро. Широке міжнародне визнання він здобув наприкінці 1970-1980-х роках. Його стиль вирізнявся глибоким, хриплуватим вокалом, блюзовими мотивами та стриманою, меланхолійною манерою виконання.

Дебютний альбом музиканта Whatever Happened to Benny Santini? побачив світ у 1978 році. Назва була пов’язана зі сценічним ім’ям, яке пропонував лейбл, однак Рі швидко відмовився від псевдоніма та вирішив будувати кар’єру під власним іменем.

Композиція Fool (If You Think It’s Over) принесла йому номінацію на премію Grammy та відкрила шлях до світової популярності. А пісня Driving Home for Christmas з часом стала справжнім символом різдвяних свят. Вперше вона пролунала у 1986 році й відтоді щороку повертається до музичних чартів напередодні Різдва.

