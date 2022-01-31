Умер известный советский актер: врачи назвали причину смерти

В возрасте 85 лет из жизни ушел один из самых известных актеров советского кино – Леонид Куравлев. Он известен зрителям по кинокартинам — "Иван Васильевич меняет профессию", "Вий", "Афоня", "Золотой теленок", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и других. О смерти актера журналистам сообщил его сын. Рассказал, что перед смертью, Куравлев заболел. Об этом пишет BBC, передает портал "Комментарии".

Леонид Куравлев. Фото из открытых источников

В больницу, где лечат больных коронавирусом, Леонид Куравлев был госпитализирован еще 10 января. У него диагностировали воспаление легких. Некоторые СМИ писали о том, что впоследствии Куравлева превели в хоспис для реабилитации, однако сын артиста эту информацию не подтвердил. Также стало известно, что исследования на наличие у него коронавирусной инфекции оказались отрицательными.

Леонид Куравлев имел звание народного артиста Советского Союза. Ему удалось сыграть около двух сотен ролей. В последний раз на киноэкраны выходил фильм с его участием в 2015 году – в нем он исполнил роль отца Леонтия в фильме "Весь этот Джем" (2015).

Роли, которыми он запомнится в истории советского кино — это Афанасий Борщев в фильме " Афоня", Хома Брут ("Вий"), Шура Балаганов ("Золотой теленок"), Жорж Милославский ("Иван Васильевич меняет профессию"), Айсман ("Семнадцать мгновений весны"), Копченый ("Место встречи изменить нельзя"), инспектор Гранден ("Ищите женщину"), американский посол ("Ширли-Мирли").

Ранее "Комментарии" писали , что в возрасте 85 лет умер известный актер и режиссер Виктор Мережко. Причина смерти Мережка не сообщается. Известно, что еще в 2017 году актера доставили в больницу с подозрением на инсульт.



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