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Умер известный советский актер: врачи назвали причину смерти

Куравлев лечил в больнице воспаление легких, но коронавирусную инфекцию у него не подтвердили

сегодня, 08:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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В возрасте 85 лет из жизни ушел один из самых известных актеров советского кино – Леонид Куравлев. Он известен зрителям по кинокартинам — "Иван Васильевич меняет профессию", "Вий", "Афоня", "Золотой теленок", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя" и других. О смерти актера журналистам сообщил его сын. Рассказал, что перед смертью, Куравлев заболел. Об этом пишет BBC, передает портал "Комментарии".

Умер известный советский актер: врачи назвали причину смерти

Леонид Куравлев. Фото из открытых источников

В больницу, где лечат больных коронавирусом, Леонид Куравлев был госпитализирован еще 10 января. У него диагностировали воспаление легких. Некоторые СМИ писали о том, что впоследствии Куравлева превели в хоспис для реабилитации, однако сын артиста эту информацию не подтвердил. Также стало известно, что исследования на наличие у него коронавирусной инфекции оказались отрицательными.

Леонид Куравлев имел звание народного артиста Советского Союза. Ему удалось сыграть около двух сотен ролей. В последний раз на киноэкраны выходил фильм с его участием в 2015 году – в нем он исполнил роль   отца Леонтия в фильме "Весь этот Джем" (2015).

Роли, которыми он запомнится в истории советского кино — это Афанасий Борщев в фильме " Афоня", Хома Брут ("Вий"), Шура Балаганов ("Золотой теленок"), Жорж Милославский ("Иван Васильевич меняет профессию"), Айсман ("Семнадцать мгновений весны"), Копченый ("Место встречи изменить нельзя"), инспектор Гранден ("Ищите женщину"), американский посол ("Ширли-Мирли").

Ранее "Комментарии" писали , что в возрасте 85 лет умер известный актер и режиссер Виктор Мережко. Причина смерти Мережка не сообщается. Известно, что еще в 2017 году актера доставили в больницу с подозрением на инсульт.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60188788?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=C3A708C2-81B9-11EC-A138-14934744363C&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_c
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