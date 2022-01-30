Умер известный актер и режиссер Виктор Мережко

В воскресенье, 30 января, стало известно о смерти народного артиста России, знаменитого советского актера, сценариста и режиссера Виктора Мережко. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 84 лет. Информацию подтвердили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ, передает "Сегодня".

Виктор Мережко - скриншот из видео

Причина смерти Мережко не сообщается. Известно, что еще в 2017 году актера доставили в больницу с подозрением на инсульт.

Мережко знаком миллионам зрителей благодаря ролям в десятках популярных кинолент, как "Красная комната", "Сонька Золотая Ручка", "Одиночество любви" и другие. Кроме того, он являлся автором сценариев к более чем полусотни фильмов — "Родня", "Трясина", "Полеты во сне и наяву" и так далее. Также Мережко написал сценарии к десяткам мультфильмов.

Отмечается, что в 2014 году кинодеятель занял пророссийскую позицию, поддержав аннексию Крыма. Кроме того, актер известен высказываниями о том, что американцы хотят "рассорить русский и украинский народы".

Отметим, что 30 января также стало известно о смерти звезды советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Куравлева. Сердце актера перестало биться на 86-году жизни. Известно, что актер в последнее время имел проблемы со здоровьем. В канун Рождества его госпитализировали в московское медицинское учреждение с подозрением на коронавирусную инфекцию, потому что Куравлев начал испытывать трудности с дыханием и у него была высокая температура. Однако во время исследования врачи диагностировали у звезды фильма "Иван Васильевич меняет профессию" поражение мозга с нарушением работы когнитивных функций и глотания. Ему сделали экстренную операцию на желудке.

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