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Умер известный украинский рок-музыкант: что известно

Умер бас-гитарист рок-группы "Кому Вниз" Сергей Степаненко

сегодня, 18:25
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Автор:

Лиля Воробьева

Ушел в вечность музыкант, продюсер, бас-гитарист украинской рок-группы "Кому Вниз" Сергей Степаненко. Об этом сообщают на странице группы в Facebook .

Умер известный украинский рок-музыкант: что известно

Сергей Степаненко (фото из открытых источников)

Стало известно, что похороны музыканта, 22 ноября в 11 часов на Байковом кладбище.

"Основатель группы "Кому Вниз", бас-гитарист Сергей Степаненко отправляется в Дорогу", — говорится в сообщении группы.

Известно, что у музыканта были проблемы со здоровьем. Он болел, ему нужно было срочно провести пересадку почки, но такую операцию можно было сделать только за границей.

Музыкант Сергей Степаненко родился 6 апреля 1964 в Гостомеле. В составе известной рок-группы "Кому Вниз" она выступала с 1988 года. Кроме того, он принимал участие во многих важных музыкальных проектах, поднявших рок-н-ролл на другой уровень в Украине.

Сергей Степаненко помогал многим талантливым молодым музыкантам, благодаря которым начали выступать на большой сцене.

Недавно группа посвятила свою песню бойцам Азовстали.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер актер , озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и играх. Американский актер театра, кино, телевидения и озвучивания Кевин Конрой, получивший наибольшую популярность как голос Бэтмена в популярном мультсериале 90-х под названием "Бэтмен" и во многих других сериалах и фильмах анимационной вселенной DC, скончался в четверг, 10 ноября, от длительной болезни. Как актер озвучки Кевин Конрой получил известность за озвучивание персонажа Бэтмена в популярном одноименном мультсериале "Бэтмен" (1992-1995). Он продолжил свою роль в следующих спин-офахах: The New Batman Adventures (1997-1999), Бэтмен будущего (1999-2001), Лига справедливости (2001-2004) и Лига справедливости: Без границ (2004-2006) объединяются в единую анимационную вселенную DC.



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Источник: https://www.facebook.com/forced_account_switch?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fkomuvnyz&_rdr
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