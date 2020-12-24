Умер известный украинский журналист и продюсер: причина смерти не уточняется

В возрасте 63 лет скончался известный украинский журналист, продюсер, радио и телеведущий Александр Евтушенко. О печальной новости сообщил писатель Анатолий Днистровый. Причина его смерти пока неизвестна.

Александр Евтушенко. Фото: obozrevatel

Однако уточняется, что у Александра на протяжении длительного времени была такая болезнь, как энцефалопатия (синдром диффузного поражения головного мозга).

"Не стало Александра Евтушенко – первого профессионального музыкального критика эпохи Независимости, профессионального историка украинской популярной и молодежной музыки последних 30-ти лет", – написано в сообщении.

Александр Евтушенко был одним из основателей музыкальной журналистики в Украине. Он начинал свою карьеру с должности редактора первой музыкальной газеты "Аудио-толока", затем был редактором первого журнала о музыке "Галаs". Кроме этого, Евтушенко был ведущим программы "Тынды-Рынды".

Несмотря на стремительную карьеру журналиста, не забывал он и о музыкальной. Александр выпустил не один музыкальный альбом.

Также он успел поработать с такими известными украинскими изданиями, как "День", "ПИК", "Собеседник", "Зеркало недели" и множество других.

Евтушенко активно работал над развитием нового жанра рок-музыки в Украине. Он был ведущим программы под названием "Рок украинского характера". Кроме этого, Александр выступал как пресс-атташе на самых известных украинских фестивалях. А именно: "Червона рута", "Перлини сезону", "Таврийские Игры", "Альтернатива. Львов", "Мазепа-фест. Полтава".

Прощание с Александром Евтушенко состоится 26 декабря в 11:00 на территории крематория Байкового кладбища в столице.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умерла исполнительница известного хита. В возрасте 82 лет умерла известная израильская и французская Рика Зарай. Причину смерти пока установить не удалось. О трагичной новости сообщило посольство Израиля во Франции на своей официальной странице в социальных сетях.

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