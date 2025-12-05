Умер Кэри-Хироюки Тагава — Шан Цунг из Mortal Kombat, ставшего гражданином РФ

В возрасте 75 лет скончался актер Кэри-Хироюки Тагава — известный по роли колдуна Шан Цунга в фильме Mortal Kombat (1995), а также по лентам "Перл Гарбор", "Последний император", "Планета обезьян" и многими другими. О смерти сообщило авторитетное американское издание Variety .

Кэри-Хироюки Тагава прославился ролью Шан Цунга в фильме Mortal Kombat

По информации источников издания, Тагава умер в Санта-Барбаре (США) от осложнений после инсульта . У него остались трое детей и двое внуков.

Актер имел японские корни , но всю жизнь работал в США. Он родился в Токио, вырос в Лос-Анджелесе, а с 1992 жил на Гавайях.

Однако в 2015 году Кэри-Хироюки крестился в московской церкви , приняв православие и имя Пантелеймон, а в 2016 получил российское гражданство . В комментариях российских СМИ он объяснял это как "знак Божий" и "стремление обрести свой народ".

"Это не просто тренд. Я сделал этот выбор осознанно. В мире много сложностей, но главное – душа и сердце", – заявлял актер в 2016 году после получения паспорта РФ.

Тагава был известен тем, что в основном исполнял роли антигероев и злодеев , но именно это и принесло ему международную славу. Его образ в Mortal Kombat стал культовым: он не только озвучивал персонажа Шанг Цунга, но и его внешность легла в основу визуального стиля героя в видеоиграх .

Среди других заметных ролей актера — фильмы "Мемуары гейши", "Битва драконов", сериалы "Звездный путь", "Вавилон 5" , а также проекты в совместном производстве с российскими кинокомпаниями в 2010-х.

