Помер Кері-Хіроюкі Таґава — Шан Цунг із Mortal Kombat, який став громадянином РФ

У віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Таґава — відомий за роллю чаклуна Шан Цунга у фільмі Mortal Kombat (1995), а також за стрічками "Перл Гарбор", "Останній імператор", "Планета мавп" та багатьма іншими. Про смерть повідомило авторитетне американське видання Variety.

Кері-Хіроюкі Таґава прославився роллю Шан Цунга у фільмі Mortal Kombat

За інформацією джерел видання, Таґава помер у Санта-Барбарі (США) від ускладнень після інсульту. У нього залишилися троє дітей та двоє онуків.

Актор мав японське коріння, але все життя працював у США. Він народився у Токіо, виріс у Лос-Анджелесі, а з 1992 року мешкав на Гаваях.

Проте у 2015 році Кері-Хіроюкі охрестився у московській церкві, прийнявши православ’я та ім’я Пантелеймон, а у 2016-му отримав російське громадянство. У коментарях російських ЗМІ він пояснював це як "знак Божий" і "прагнення знайти свій народ".

"Це не просто тренд. Я зробив цей вибір усвідомлено. У світі багато складнощів, але головне — душа і серце", — заявляв актор у 2016 році після отримання паспорта РФ.

Таґава був відомий тим, що переважно виконував ролі антигероїв і лиходіїв, але саме це й принесло йому міжнародну славу. Його образ у Mortal Kombat став культовим: він не лише озвучував персонажа Шанг Цунга, але й його зовнішність лягла в основу візуального стилю героя у відеоіграх.

Серед інших помітних ролей актора — фільми "Мемуари гейші", "Битва драконів", серіали "Зоряний шлях", "Вавилон 5", а також проєкти у спільному виробництві з російськими кінокомпаніями у 2010-х.

