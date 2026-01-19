Умер легендарный кутюрье: что известно о Валентино Гаравани

В возрасте 93 года скончался легендарный итальянский кутюрье и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани.

Валентино Гаравани. Фото: из открытых источников

Модельер ушел из жизни в своей резиденции в Риме "в покое, в окружении близких", сообщает итальянское издание d la Repubblica.

Церемония прощания намечена на 21-22 января в Риме. Похороны пройдут 23 января в базилике Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Кто такой Валентино Гаравани

Валентино Гаравани – известный итальянский модельер, его называют одним из самых влиятельных кутюрье ХХ века.

Родился 11 мая 1932 г. в городе Вогера, на севере Италии. Изучал моду в Милане и Париже, работал в ателье Жана Десса и Ги Лароша.

В 1960 году основал свой модный дом Valentino в Риме. Мировую славу кутюрье принесла его коллекция в 1962 году, представленная во Флоренции.

Одежду от Valentino выбирали многие знаменитости, в частности, Жаклид Кеннеди, Одри Гепберн, Дженнифер Лопес, Джулия Робертс и другие.

Валентино Гаравани не скрывал, что был геем. Известно, что его партнером являлся итальянский бизнесмен Джанкарло Джамметти.

