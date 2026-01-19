logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Умер легендарный кутюрье: что известно о Валентино Гаравани
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер легендарный кутюрье: что известно о Валентино Гаравани

Известный модельер скончался в возрасте 93 года в своей резиденции в Риме

19 января 2026, 20:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В возрасте 93 года скончался легендарный итальянский кутюрье и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани.

Умер легендарный кутюрье: что известно о Валентино Гаравани

Валентино Гаравани. Фото: из открытых источников

Модельер ушел из жизни в своей резиденции в Риме "в покое, в окружении близких", сообщает итальянское издание d la Repubblica.

Церемония прощания намечена на 21-22 января в Риме. Похороны пройдут 23 января в базилике Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Кто такой Валентино Гаравани

Валентино Гаравани – известный итальянский модельер, его называют одним из самых влиятельных кутюрье ХХ века.

Родился 11 мая 1932 г. в городе Вогера, на севере Италии. Изучал моду в Милане и Париже, работал в ателье Жана Десса и Ги Лароша.

В 1960 году основал свой модный дом Valentino в Риме. Мировую славу кутюрье принесла его коллекция в 1962 году, представленная во Флоренции.

Одежду от Valentino выбирали многие знаменитости, в частности, Жаклид Кеннеди, Одри Гепберн, Дженнифер Лопес, Джулия Робертс и другие.

Валентино Гаравани не скрывал, что был геем. Известно, что его партнером являлся итальянский бизнесмен Джанкарло Джамметти.

Напомним, 2025 год стал годом тяжелых потерь для украинской культуры, музыки и кино. Война, болезни и трагические обстоятельства унесли жизни известных людей, формировавших современную украинскую идентичность. Каждая из этих смертей стала болезненным ударом для общества. Портал "Комментарии" писал, кто из украинских знаменитостей умер в 2025 году.

Речь идет, в частности, об погибших на фронте актерах Максиме Нелипе и Юрии Фелипенко, композиторе Игоре Покладе, певцах Лесике Турке, Михаиле Клименко, Степане Гиге и других.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://d.repubblica.it/fashion/moda/2026/01/19/news/valentino_garavani_morto-425104906/?ref=RHEX-BG-P1-S1-T1-d727
Теги:

Новости

Все новости