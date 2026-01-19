Помер легендарний кутюр’є: що відомо про Валентіно Гаравані

У віці 93 роки помер легендарний італійський кутюр’є і засновник модного дому Valentino Валентіно Гаравані.

Валентіно Гаравані. Фото: з відкритих джерел

Модельєр пішов з життя у своїй резиденції в Римі "в спокої, в оточенні близьких”, повідомляє італійське видання d la Repubblica.

Церемонія прощання запланована на 21-22 січня в Римі. Поховання відбудеться 23 січня в базиліці Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Хто такий Валентіно Гаравані

Валентіно Гаравані — відомий італійський модельєр, його називають одним із найвпливовіших кутюр’є ХХ століття.

Народився 11 травня 1932 року в місті Вогера, на півночі Італії. Вивчав моду у Мілані та Парижі, працював в ательє Жана Десса та Гі Лароша.

У 1960 році заснував власний модний дім Valentino в Римі. Світову славу кутюр’є принесла його колекція 1962 року, представлена у Флоренції.

Одяг від Valentino обирали багато знаменитостей, зокрема, Жаклід Кеннеді, Одрі Гепберн, Дженніфер Лопес, Джулія Робертс та інші.

Валентіно Гаравані не приховував, що був геєм. Відомо, що його партнером був італійський бізнесмен Джанкарло Джамметті.

