Помер легендарний кутюр'є: що відомо про Валентіно Гаравані
Помер легендарний кутюр’є: що відомо про Валентіно Гаравані

Відомий модельєр помер у віці 93 роки у своїй резиденції в Римі

19 січня 2026, 20:23
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У віці 93 роки помер легендарний італійський кутюр’є і засновник модного дому Valentino Валентіно Гаравані. 

Помер легендарний кутюр’є: що відомо про Валентіно Гаравані

Валентіно Гаравані. Фото: з відкритих джерел

Модельєр пішов з життя у своїй резиденції в Римі "в спокої, в оточенні близьких”, повідомляє італійське видання d la Repubblica.

Церемонія прощання запланована на 21-22 січня в Римі. Поховання відбудеться 23 січня в базиліці Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Хто такий Валентіно Гаравані 

Валентіно Гаравані — відомий італійський модельєр, його називають одним із найвпливовіших кутюр’є ХХ століття.

Народився 11 травня 1932 року в місті Вогера, на півночі Італії. Вивчав моду у Мілані та Парижі, працював в ательє Жана Десса та Гі Лароша. 

У 1960 році заснував власний модний дім Valentino в Римі. Світову славу кутюр’є принесла його колекція 1962 року, представлена у Флоренції. 

Одяг від Valentino обирали багато знаменитостей, зокрема, Жаклід Кеннеді, Одрі Гепберн, Дженніфер Лопес, Джулія Робертс та інші.

Валентіно Гаравані не приховував, що був геєм. Відомо, що його партнером був італійський бізнесмен Джанкарло Джамметті.

Нагадаємо, 2025 рік став роком важких втрат для української культури, музики й кіно. Війна, хвороби та трагічні обставини забрали життя відомих людей, які формували сучасну українську ідентичність. Кожна з цих смертей стала болючим ударом для суспільства. Портал "Коментарі" писав, хто з українських знаменитостей помер у 2025 році. 

Йдеться, зокрема, про акторів Максима Неліпу та Юрія Феліпенка, які загинули на фронті, композитора Ігоря Поклада, співаків Лесика Турка, Михайла Клименка, Степана Гіги та інших. 



Джерело: https://d.repubblica.it/fashion/moda/2026/01/19/news/valentino_garavani_morto-425104906/?ref=RHEX-BG-P1-S1-T1-d727
