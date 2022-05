Умер один из основателей культовой группы Depeche Mode

Британский музыкант Энди Флетчер, ставший одним из основателей популярной группы Depeche Mode, умер в 60 лет. Трагическое известие сообщили на странице группы в Facebook.

Умер Энди Флетчер (фото из открытых источников)

В сообщении речь не шла о причинах смерти музыканта. Однако друзья просят уважать частную жизнь родных Флетчера и говорят, что у него было золотое сердце.

"Мы поражены и полны безмерной печали в связи с преждевременной смертью нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги из группы Энди Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам требовалась поддержка. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это тяжелое время", — говорится в сообщении.

Известно, что в 70-х годах Энди Флетчер вместе со своим школьным другом Винсом Кларком создали музыкальную группу под названием No Romance in China. В 80-х Энди Флетчер и Винс Кларк после знакомства с Мартином Гором создали новую группу – Composition of Sound. А затем к музыкальной группе присоединился Дэвид Гаан, тогда группа снова изменила свое название и стала Depeche Mode.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что популярный голливудский актер завершает карьеру из-за болезни. Знаменитый голливудский актер, звезда фильмов "Крепкий орешек" и "12 обезьян" Брюс Уиллис завершает свою кинокарьеру. Как оказалось, у знаменитости диагностировали серьезное заболевание. Актриса рассказала, что сейчас у Брюса Уиллиса есть некоторые проблемы со здоровьем, недавно у него диагностировали афазию — системное нарушение формирования речи, вызванное поражением участков мозга. В этой связи актер решил отказаться продолжать кинокарьеру, которая очень много значила для него.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!