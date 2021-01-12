Умер один из самых популярных актеров США

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Стало известно о смерти популярного 84-летнего американского актера Джона Райли. Причина смерти пока неизвестна, передает New York Post.
Умер актер Джон Райли - фото из открытых источников
Прославившись благодаря роли в одной из самых популярных американских мыльных опер "Главный госпиталь", Джон Райли стал одним из наиболее узнаваемых актеров США. Он 11 лет подряд играл роль Шона Донели в этом продолжительном сериале, а также появлялся в таких сериалах и фильмах как "Династия", "Беверли-Хиллз 90210", "Китайский городовой", "Страсть" и множестве других.
Дочь популярного актера — Кейтлин, поделилась грустным известием с общественностью в своем Instagram, написав, что успела обнять и попрощаться с отцом:
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