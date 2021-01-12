kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.01.2021

BTC/USD

36191.35

ETH/USD

1131.87

LTC/USD

144.19

НБУ 12.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Умер один из самых популярных актеров США
commentss НОВОСТИ Все новости

Умер один из самых популярных актеров США

Актера не стало в возрасте 84-х лет

сегодня, 08:51 comments1197
Автор:

Елизавета Черных

Стало известно о смерти популярного 84-летнего американского актера Джона Райли. Причина смерти пока неизвестна, передает New York Post.

Умер один из самых популярных актеров США

Умер актер Джон Райли - фото из открытых источников

Прославившись благодаря роли в одной из самых популярных американских мыльных опер "Главный госпиталь", Джон Райли стал одним из наиболее узнаваемых актеров США. Он 11 лет подряд играл роль Шона Донели в этом продолжительном сериале, а также появлялся в таких сериалах и фильмах как "Династия", "Беверли-Хиллз 90210", "Китайский городовой", "Страсть" и множестве других. 

Дочь популярного актера — Кейтлин, поделилась грустным известием с общественностью в своем Instagram, написав, что успела обнять и попрощаться с отцом: 

"Погас самый яркий свет в мире. Представьте себе самого лучшего человека в мире. А теперь представьте, что этот человек — ваш отец. Я так благодарна, что он был моим. Я так благодарна, что успела обнять его и попрощаться. Честно говоря, я не знаю, что буду делать, но знаю, что он будет всегда со мной. Я буду любить тебя вечно, папа", — отметила Кейтлин.

Напомним, что в четверг, 7 января, скончалась актриса Мэрион Рэмси, которую многие зрители помнят по роли курсантки Лаверны Хукс в комедии "Полицейская академия". Известно, что знаменитость плохо чувствовала себя из-за болезни.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что скончался заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Его сердце остановилось на 60 году жизни. Известно, что в осени прошлого года Коциловский лечился в областной клинической больнице. Врачи поставили ему диагноз миелофиброза. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ