Умер один из самых популярных актеров США

Стало известно о смерти популярного 84-летнего американского актера Джона Райли. Причина смерти пока неизвестна, передает New York Post.

Умер актер Джон Райли - фото из открытых источников

Прославившись благодаря роли в одной из самых популярных американских мыльных опер "Главный госпиталь", Джон Райли стал одним из наиболее узнаваемых актеров США. Он 11 лет подряд играл роль Шона Донели в этом продолжительном сериале, а также появлялся в таких сериалах и фильмах как "Династия", "Беверли-Хиллз 90210", "Китайский городовой", "Страсть" и множестве других.

Дочь популярного актера — Кейтлин, поделилась грустным известием с общественностью в своем Instagram, написав, что успела обнять и попрощаться с отцом:

"Погас самый яркий свет в мире. Представьте себе самого лучшего человека в мире. А теперь представьте, что этот человек — ваш отец. Я так благодарна, что он был моим. Я так благодарна, что успела обнять его и попрощаться. Честно говоря, я не знаю, что буду делать, но знаю, что он будет всегда со мной. Я буду любить тебя вечно, папа", — отметила Кейтлин.

Напомним, что в четверг, 7 января, скончалась актриса Мэрион Рэмси, которую многие зрители помнят по роли курсантки Лаверны Хукс в комедии "Полицейская академия". Известно, что знаменитость плохо чувствовала себя из-за болезни.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что скончался заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Его сердце остановилось на 60 году жизни. Известно, что в осени прошлого года Коциловский лечился в областной клинической больнице. Врачи поставили ему диагноз миелофиброза.









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