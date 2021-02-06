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Умер самый старый лауреат премии "Оскар" актер Кристофер Пламмер

За плечами актера более 200 кинолент, но несмотря на свой возраст он все еще продолжал сниматься в кино

сегодня, 00:10
Автор:

Оленка Клочко
Обладатель премий "Оскара", "Золотой глобус" и многих других актерских наград Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. Об  этом сообщает Deadline. Он умер дома в Коннектикуте в окружении своих родных.

Умер самый старый лауреат премии "Оскар" актер Кристофер Пламмер

Кристофер Пламмер - лауреат "Оскара". Фото: открытые источники

Последние 70 лет своей жизни Кристофер провел на сцене, успев сняться в более чем 200 кинолент и телешоу. Он стал самым пожилым актером, которому когда-либо вручали "Оскар". Престижную премию он получил за роль второго плана в драмедии "Начинающие" в 2012 году. За эту же работу он получил и "Золотой глобус".

Несмотря на свой почтенный возраст он продолжал сниматься в фильмах, а в 2018 году был вновь номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Все деньги мира".

Его близкий друг и менеджер Лу Питт говорит, что Пламмер очень гордился своими канадскими корнями.

"Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, у него были старомодные манеры, он любил посмеяться над собой и его голос звучал, как музыка. Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений. Он всегда будет с нами", — сказал Лу Питт.

Пламмер родился 13 декабря 1929 года в Торонто, позже переехал в Монреаль, где прошло его детство. Свою актерскую карьеру он начинал в театре и на радио, работая на французском и английском языках.

Более всего современному зрителю Пламмер был известен благодаря своим ролям в фильмах "Звуки музыки", "Дом у озера", "Игры разума", "Девушка с татуировкой дракона", "12 обезьян", "Человек, который хотел быть королем", "Все деньги мира". Также он снялся в фильме советского режиссера Сергея Бондарчука "Ватерлоо"в роли Артура Веллингтона в 1970 году.

Ранее "Коментарии" сообщали, что скончался российский актер, игравший в "Бригаде" Виталий Альшанский.


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Источник: https://deadline.com/2021/02/christopher-plummer-dies-91-sound-of-music-all-the-money-in-the-world-star-1234688379/
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