Умер участник культовой группы ABBA

Игру на гитаре Лассе Велландера можно было услышать в самых больших хитах группы ABBA. Новость о смерти гитариста группы ABBA объявила его семья. Велландер скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Independent.



Гитарист Лассе Велландер. Фото из открытых источников

Велландер присоединился к ABBA в 1975 году и вместе с группой выпустил 24 песни, в том числе такие хиты как "Voulez-Vous", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "The Name of the Game" и другие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул", – пишет семья музыканта.

Велландер гастролировал с ABBA по Европе, Австралии и Японии в течение следующих нескольких лет. Его имя есть на каждом альбоме группы, с 1975 по 1981 год. В 1982 году группа распалась, что было связано с разводами солистов. ABBA.

"Ты был удивительным музыкантом и скромным, как мало кто, но прежде всего ты был прекрасным мужем, отцом, братом, дядей и дедушкой. Добрый, безопасный, заботливый и любящий... и многое другое, что невозможно описать словами. Центр нашего жизнь, и просто невероятно, что теперь мы вынуждены жить без тебя", – сообщили родственники Лассе Велландера.

За свою долгую карьеру гитарист выпустил несколько сольных альбомов, первый из которых был в 1981 году за год до распада ABBA. Его последняя работа под именем Simple Ticket вышла в 2006 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у звезды фильмов "Парк Юрского периода" обнаружили смертельную болезнь.

Также "Комментарии" писали об актрисе из культового сериала "Друзья" Кортни Кокс, которая назвала наибольшую ошибку, из-за которой ее лицо претерпело неисправимые изменения.