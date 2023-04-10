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Умер участник культовой группы ABBA

Многолетний гитарист ABBA Лассе Велландер скончался в возрасте 70 лет.

сегодня, 13:53
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Автор:

Slava Kot

Игру на гитаре Лассе Велландера можно было услышать в самых больших хитах группы ABBA. Новость о смерти гитариста группы ABBA объявила его семья. Велландер скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Independent.

Умер участник культовой группы ABBA

Гитарист Лассе Велландер. Фото из открытых источников

Велландер присоединился к ABBA в 1975 году и вместе с группой выпустил 24 песни, в том числе такие хиты как "Voulez-Vous", "Knowing MeKnowing You", "Take a Chance on Me", "The Name of the Game" и другие.


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"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул", – пишет семья музыканта.

Велландер гастролировал с ABBA по Европе, Австралии и Японии в течение следующих нескольких лет. Его имя есть на каждом альбоме группы, с 1975 по 1981 год. В 1982 году группа распалась, что было связано с разводами солистов. ABBA.

"Ты был удивительным музыкантом и скромным, как мало кто, но прежде всего ты был прекрасным мужем, отцом, братом, дядей и дедушкой. Добрый, безопасный, заботливый и любящий... и многое другое, что невозможно описать словами. Центр нашего жизнь, и просто невероятно, что теперь мы вынуждены жить без тебя", – сообщили родственники Лассе Велландера.

За свою долгую карьеру гитарист выпустил несколько сольных альбомов, первый из которых был в 1981 году за год до распада ABBA. Его последняя работа под именем Simple Ticket вышла в 2006 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у звезды фильмов "Парк Юрского периода" обнаружили смертельную болезнь.

Также "Комментарии" писали об актрисе из культового сериала "Друзья" Кортни Кокс, которая назвала наибольшую ошибку, из-за которой ее лицо претерпело неисправимые изменения.



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Источник: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/abba-lasse-wellander-death-songs-b2317071.html
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