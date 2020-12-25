Умер украинский олимпийский чемпион

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Любовь Блажко
На 93-м году жизни не стало известного украинского тренера Ивана Богдана. О печальной новости сообщил на своей странице в социальных сетях борец и политик Жан Беленюк.
Иван Богдан и Жан Беленюк. Фото: obozrevatel
В своей публикации спортсмен написал, что тренера Ивана Богдана очень любили и уважали в спортивном сообществе. Также он добавил, что тот всегда желал победы своим воспитанникам и сильно переживал за них.
Богдан выступал в борьбе классического стиля, его весовая категория была свыше 97 килограмм. Он огромное количество раз был призером чемпионатов СССР, а два раза выиграл первенство планеты. В 1960 году Ивану удалось завоевать самое высокое достижение – он стал олимпийским чемпионом.
Кроме Жана Беленюка, Богдан также был тренером киевского олимпийского чемпиона Александра Колчинского.
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