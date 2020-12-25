Умер украинский олимпийский чемпион

На 93-м году жизни не стало известного украинского тренера Ивана Богдана. О печальной новости сообщил на своей странице в социальных сетях борец и политик Жан Беленюк.

Иван Богдан и Жан Беленюк. Фото: obozrevatel

В своей публикации спортсмен написал, что тренера Ивана Богдана очень любили и уважали в спортивном сообществе. Также он добавил, что тот всегда желал победы своим воспитанникам и сильно переживал за них.

"К большому сожалению из жизни ушел на небеса Иван Гаврилович Богдан. Человек, который пользовался безграничным авторитетом и уважением у всего спортивного сообщества. Олимпийский чемпион Рима 1960-го. Иван Гаврилович всегда очень переживал за меня и страстно желал моей победы на Олимпиаде. Я скорблю вместе со всей борцовской/спортивной семьей. Царствие небесное", – говорится в сообщении.

Богдан выступал в борьбе классического стиля, его весовая категория была свыше 97 килограмм. Он огромное количество раз был призером чемпионатов СССР, а два раза выиграл первенство планеты. В 1960 году Ивану удалось завоевать самое высокое достижение – он стал олимпийским чемпионом.

Кроме Жана Беленюка, Богдан также был тренером киевского олимпийского чемпиона Александра Колчинского.

"О нашем тяжеловесе Иване Богдане до сих пор еще рассказывают разные борцовские истории. Могучий, здоровущий парень все свои действия и поступки рассчитывал скрупулезно и точно, словно мудрый старик. Он не шёл на необоснованный риск и не совершал что-либо не обдуманное ранее", — вспоминал о нем советский тренер С. А. Преображенский.

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