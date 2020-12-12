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Умер Валентин Гафт: что актер говорил об Украине

Артист стал одной из самых цитируемых персон, кто негативно высказывался о событиях в Украине

сегодня, 16:30
Автор:

Любовь Блажко

Популярный советский актер Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни. Известно, что он негативно высказывался о событиях, которые происходят в Украине. 

Умер Валентин Гафт: что актер говорил об Украине

Валентин Гафт. Фото: obozrevatel

Гафт был на 100 процентов уверен в том, что власть Украины убивает своих людей на Донбассе. Кроме того, он открыто заявлял, что Крым принадлежит России. 

Также актер был убежден, что Донбассе нет российских военных. Он не скрывал того, что верит тому, что сообщают в российских новостях, и верил словам Владимира Путина. Но несмотря на это, он до конца своих дней не понимал, почему украинцы и русские затеяли войну. 

"Какими бы ни были отношения между Россией и Украиной, нельзя было доводить до гибели людей, до уничтожения сел и деревень. Это дикость. К сожалению, человек не всегда бывает человеком, а наоборот – дикарем и уродом. Какой бы ни была советская власть, у нас была настоящая дружба народов, нам в голову не могло прийти, что украинцы и россияне будут воевать друг с другом", – говорил на эту тему Гафт. 

О самой же Украине Валентин был хорошего мнения. Он признавался, что эта страна всегда была особенной для него. Актер любил приезжать сюда и наслаждаться украинскими традициями, а также он очень любил борщ. И ранее ему казалось просто невозможным, что брат пойдет воевать против брата. 

Стоит также отметить, что Валентин Гафт был в "белом списке" деятелей культуры, которые высказывались в поддержку Украины и против российской агрессии. Но однажды он признался, что лучше бы его занесли в "черный список". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, умер знаменитый советский актер Валентин Гафт. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/show/people/umer-valentin-gaft-chto-on-govoril-ob-ukraine.htm
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