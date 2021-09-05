Бывшая участница группы Girls Aloud Сара Хардинг болела раком молочной железы. О смерти дочери 5 сентября написала в Instagram ее мать. Умершей женщине было 39-лет.

Умерла бывшая солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг, фото из открытых источников

"Я с глубоким сожалением делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, умерла. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, что она сильно боролась со своим диагнозом до последнего дня. Утром она мирно отошла. Я хотела бы поблагодарить всех за любезную поддержку в течение прошлого года. Для Сары это означало все, и это давало ей большую силу и утешение, потому что она знала, что ее любят", — говорится в сообщении.

Прославилась Сара участием в музыкальной группе Girls Aloud, куда она попала, приняв участие в проекте Popstars: The Rivals. Группа была очень популярной, записала 5 студийных альбомов. В 2002 году ее включили в список 100 британских красавиц High Street Honeys 2002 по версии мужского журнала FHM.

В 2007 году Сара сыграла в комедии "Одноклассницы", в 2008-м — в фильме Bad Day. Сара исполнила роль в драме "Свободное падение" в 2009 году и в том же году сыграла в главной роли фильма "Одноклассницы 2: Легенда о золоте Фриттона".

Певица долгое время была моделью бренда нижнего белья Ultimo, а еще стала владелицей сети ночных клубов Canaloa. В 2021 году были опубликованы ее мемуары "Hear Me Out". Женщина так и не вышла замуж официально.



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