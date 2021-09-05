BTC/USD
50328.23
ETH/USD
3927.37
LTC/USD
224.59
USD/UAH
26.99
EUR/UAH
32.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Бывшая участница группы Girls Aloud Сара Хардинг болела раком молочной железы. О смерти дочери 5 сентября написала в Instagram ее мать. Умершей женщине было 39-лет.
Умерла бывшая солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг, фото из открытых источников
Прославилась Сара участием в музыкальной группе Girls Aloud, куда она попала, приняв участие в проекте Popstars: The Rivals. Группа была очень популярной, записала 5 студийных альбомов. В 2002 году ее включили в список 100 британских красавиц High Street Honeys 2002 по версии мужского журнала FHM.
В 2007 году Сара сыграла в комедии "Одноклассницы", в 2008-м — в фильме Bad Day. Сара исполнила роль в драме "Свободное падение" в 2009 году и в том же году сыграла в главной роли фильма "Одноклассницы 2: Легенда о золоте Фриттона".
Певица долгое время была моделью бренда нижнего белья Ultimo, а еще стала владелицей сети ночных клубов Canaloa. В 2021 году были опубликованы ее мемуары "Hear Me Out". Женщина так и не вышла замуж официально.
Как сообщал портал "Комментарии", 30-летняя американская модель и блоггер Линде Пэлас известна не только большим количеством обложек в популярных мужских журналах, но и тем, что имеет более 8 млн подписчиков в Инстаграм. Блондинка опубликовала серию пикантных фото в крошечном черном купальнике без фильтров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости