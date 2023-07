Умерла известная певица Шинейд О'Коннор

Известная ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Детали смерти известной вокалистки и композитора пока не разглашаются. О смерти певицы, как сообщают "Комментарии", заявили в издании Irich Times.

В 2018 году Шинейд О'Коннор приняла ислам, сменив имя на Шухада Садакат

Шинейд Мари Бернадетт О'Коннор родилась 8 декабря 1966 года в пригороде Дублина, Ирландия. Родители развелись, когда Шинейд была еще маленькой. Она была сложным подростком. После исключения из школы, Шинейд попала в приют. А в 15 лет она бросила учебу ради музыки.

Когда ей было 18 лет, ее мать погибла в ДТП. В 1985 году Шинейд перебралась в Лондон, где ее музыкальная карьера довольно быстро пошла вверх. В 1987 году вышел ее первый альбом The Lion the Cobra, который критики оценили очень высоко. Широкую известность певице принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You.

О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, заявив, что хочет изучать теологию. Всего она выпустила более 10 альбомов и 30 синглов. Замужем Шинейд была четыре раза. У нее четверо детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и три сына – Джейк Рейнолдс (1987), Иешуа Бонадио (2006) и Шейн (2004–2022).

В 2017 году Шинейд призналась, что страдает биполярным расстройством и ее посещают мысли о самоубийстве. В 2018 году она приняла ислам и сменила имя. В январе 2022 года певица пережила огромную трагедию — ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. При этом артистка в интервью говорила, что сама очень близка к тому, чтобы совершить суицид. Год назад Шинейд отменила все свои выступления и последние годы жизни боролась с онкологическим заболеванием.

