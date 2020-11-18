Умерла известная советская актриса, сыгравшая в более 60 фильмах

Сегодня, 18 ноября, скончалась известная советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева. Причина смерти артистки не указывается, однако, известно, что смерть постигла ее на 78-ом году жизни.

ФОТО: Из открытых источников

Любовь Румянцева снималась в кино с 1959 года, а прославилась благодаря своей главной роли в фильме "Альпийская баллада", в котором она снялась в 1965 году. Тогда она получила не только признание зрителей советского пространства, и и мировую известность.

За свою блестящую актерскую карьеру, Любовь Румянцева снялась в более 60 фильмах, среди которых популярные киноленты "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Великий укротитель", "Друзей не выбирают" и множестве других.

"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра", — сказано в сообщении национальной киностудии "Беларусьфильм".

Как сообщали "Комментарии" ранее, умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня". Артист скончался в возрасте 59 лет, а по словам близких актера, причиной смерти стало онкологическое заболевание.





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