Умерла известная советская актриса, сыгравшая в более 60 фильмах

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Елизавета Черных
Сегодня, 18 ноября, скончалась известная советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева. Причина смерти артистки не указывается, однако, известно, что смерть постигла ее на 78-ом году жизни.
ФОТО: Из открытых источников
Любовь Румянцева снималась в кино с 1959 года, а прославилась благодаря своей главной роли в фильме "Альпийская баллада", в котором она снялась в 1965 году. Тогда она получила не только признание зрителей советского пространства, и и мировую известность.
За свою блестящую актерскую карьеру, Любовь Румянцева снялась в более 60 фильмах, среди которых популярные киноленты "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Великий укротитель", "Друзей не выбирают" и множестве других.
Как сообщали "Комментарии" ранее, умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня". Артист скончался в возрасте 59 лет, а по словам близких актера, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
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