Умерла известная звезда сериала "Санта-Барбара"

2 июня, имея 101 год, скончалась актриса из США периода Золотого века Голливуда Дженис Пейдж. Смерть наступила по естественным причинам в собственном доме актрисы в Лос-Анджелесе. О том, что умерла Пейдж, изданию Metro сказал близкий друг покойной Стюарт Ламперт.

Дженис Пейдж (фото из открытых источников)

Творческая карьера американка началась в пятилетнем возрасте – девушка пела в любительских шоу в родном Такоме. Закончив обучение, Дженис уехал из дома, чтобы покорить Голливуд.

Там Пейдж увидели агенты Warner Bros., и подписали с перспективной актрисой контракт. Кроме Голливуда, американцы удалось завоевать с помощью своего таланта Бродвей, а затем была карьера на телевидении. Из кино актриса ушла в 2001 году. За годы своей успешной карьеры у Джениса Пейджа была именная звезда на голливудской Аллее Славы.

Ко всему прочему, американка сыграла более 100 ролей в разных кино- и телепроектах. Нашим зрителям Дженис Пейдж известна после трансляции мыльной оперы "Санта-Барбара". В сериале она играла Минкс Локридж – матриарха семьи Локридж, это – женщина с сильным характером и загадочным прошлым, что постоянно напоминало о себе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла молодая сестра Жанны Фриске. Два года назад родная сестра умершей российской звезды Жанны Фриске Наталья сообщила о еще одной беде в их семье. Оказывается, что двоюродной сестре Наталье Татьяне еще в 2022 году вынесли страшный диагноз – рак.

Сегодня же на своей странице в социальных сетях Наталья написала, что ее сестра, к сожалению, так и не смогла побороть страшную болезнь и ушла из жизни.

При этом еще несколько недель назад Наталья призналась, что больной Татьяне стало очень плохо и никакое лечение не помогает.

