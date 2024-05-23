Умерла молодая сестра Жанны Фриске: стало известно, какая причина

Два года назад родная сестра умершей российской звезды Жанны Фриске Наталья сообщила о еще одной беде в их семье. Оказывается, что двоюродной сестре Наталье Татьяне еще в 2022 году вынесли страшный диагноз – рак.

Умерла двоюродная сестра Жанны Фриске (фото из открытых источников)

Сегодня же на своей странице в социальных сетях Наталья написала, что ее сестра, к сожалению, так и не смогла побороть страшную болезнь и ушла из жизни.

"Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить".

При этом еще несколько недель назад Наталья призналась, что больной Татьяне стало очень плохо и никакое лечение не помогает.

"Она в очень плохом состоянии", – сообщила в то время Наталья Фриске.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске . Платон Шепелев, сын Жанны Фриске, имел чуть больше двух лет, когда его звездная мама умерла от неоперабельной опухоли головного мозга. О своем диагнозе певица узнала через несколько месяцев после рождения первого и единственного малыша.

Все заботы о сыне после смерти мамы полностью перенял его отец — белорусский телеведущий и фактический муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Когда прошло два года после смерти звезды, он вступил в отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой. Теперь эта пара воспитывает троих детей — сына Шепелева и Фриске Платона, дочь Тулуповой от предыдущих отношений Ладу и общего сына Тихона, появившегося на свет в 2021 году. Все трое стали героями передачи, ведущей Дмитрий Шепелев, информируют российские СМИ.

Пока Платон был маленьким, отец как мог оберегал его от повышенного интереса журналистов. Теперь ему уже 10 лет, и он, как утверждают поклонники Жанны Фриске, — точная копия своей звездной мамы.

