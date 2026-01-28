Умерла народная артистка Украины Тамара Плашенко — последние месяцы ее жизни были борьбой за каждый день

28 января стало черным днем для украинского театра и киноискусства. На 71-м году жизни скончалась народная артистка Украины, актриса театра и кино Тамара Плашенко. О ее смерти сообщил сын — Владимир Крыжановский. Причиной стала тяжелая, агрессивная и неоперабельная форма опухоли головного мозга, с которой артистка боролась последние месяцы.

Ушла легенда украинской сцены: смерть Тамары Плашенко всколыхнула всю страну

По словам сына, после внезапной смерти мужа, известного актера и режиссера Александра Крыжановского, произошедшей два года назад, Тамара Плашенко якобы потеряла внутреннюю опору. Ни работа, ни друзья, ни сцена не смогли полностью восполнить эту утрату. Болезнь пришла стремительно и безжалостно – диагноз поставили уже на поздней стадии, когда медицина была почти бессильна.

Родные и врачи использовали все возможные методы лечения, однако состояние актрисы ухудшалось буквально каждый день. В мае 2025 года у Тамары Плашенко начали отказывать ноги. Летом — омрачился разум. Впоследствии она потеряла способность говорить, дышала с помощью кислородного концентратора, принимала пищу через зонд и уже не открывала глаза. Это была тихая, изнурительная борьба, продолжавшаяся до самого конца.

Несмотря на страшный диагноз и физическую боль, Тамара Плашенко оставалась верной сцене. В мае 2025 года она сыграла свой финальный спектакль в Театре на Подоле. Это был не просто выход — это было прощание, акт мужества и преданности профессии, которой она служила всю жизнь.

Тамара Александровна была знаковой фигурой украинского театра. В 2025 году она получила звание народной артистки Украины, ранее ставшей заслуженной артисткой Украины, а также была лауреаткой престижной театральной премии "Киевская пектораль". Для коллег и зрителей она навсегда останется актрисой глубины, боли и правды.

