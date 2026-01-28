Померла народна артистка України Тамара Плашенко — останні місяці її життя були боротьбою за кожен день

28 січня стало чорним днем для українського театру та кіномистецтва. На 71-му році життя померла народна артистка України, акторка театру і кіно Тамара Плашенко. Про її смерть повідомив син — Володимир Крижанівський. Причиною стала важка, агресивна та неоперабельна форма пухлини головного мозку, з якою артистка боролася протягом останніх місяців.

Пішла легенда української сцени: смерть Тамари Плашенко сколихнула всю країну

За словами сина, після раптової смерті чоловіка, відомого актора і режисера Олександра Крижанівського, яка сталася два роки тому, Тамара Плашенко ніби втратила внутрішню опору. Ні робота, ні друзі, ні сцена не змогли повністю заповнити цю втрату. Хвороба прийшла стрімко й безжально — діагноз поставили вже на пізній стадії, коли медицина була майже безсилою.

Рідні та лікарі використали всі можливі методи лікування, однак стан акторки погіршувався буквально щодня. У травні 2025 року у Тамари Плашенко почали відмовляти ноги. Влітку — затьмарився розум. Згодом вона втратила здатність говорити, дихала за допомогою кисневого концентратора, приймала їжу через зонд і вже не розплющувала очей. Це була тиха, виснажлива боротьба, яка тривала до самого кінця.

Попри страшний діагноз і фізичний біль, Тамара Плашенко залишалася вірною сцені. У травні 2025 року вона зіграла свою фінальну виставу в Театрі на Подолі. Це був не просто вихід — це було прощання, акт мужності та відданості професії, якій вона служила все життя.

Тамара Олександрівна була знаковою постаттю українського театру. У 2025 році вона отримала звання народної артистки України, раніше стала заслуженою артисткою України, а також була лауреаткою престижної театральної премії "Київська пектораль". Для колег і глядачів вона назавжди залишиться акторкою глибини, болю і правди.

Читайте також в "Коментарях", що сім’я Брюса Вілліса поділилася новими подробицями про стан здоров’я легендарного голлівудського актора. Його дружина, модель і громадська активістка Емма Гемінг-Вілліс, розповіла, що Вілліс не усвідомлює свого діагнозу лобно-скроневої деменції, яку йому офіційно підтвердили у 2023 році. Причиною цього є анозогнозія. Це неврологічний стан, за якого мозок не здатний розпізнати власну хворобу.